'Tata i sin su se pijani potukli, a mama je pala u nesvijest...'

Iako mnogi pjevači smatraju kako je sramota pjevati na svadbama, Maja Šuput (39) nosi nadimak 'kraljica svatova'. Na svadbama je počela pjevati prije više od deset godina, a cijena angažmana s bendom navodno se kreće od 60.000 kuna.

- Drago mi je što me zovu na svadbe. Neki to ismijavaju jer nitko njih ne zove. Glazba je najvažnija na svadbi i ja uživam u tim nastupima - izjavila je Maja za Exkluziv prije devet godina. Nedavno je u radijskom eteru 'Extra FM' prepričala dogodovštine koje je doživjela na svadbama.

- Jednom sam vidjela kako je mladoženja 'puknuo' mladenku prije izlaska, bio je mrtav pijan - ispričala je Maja te nastavila:

- Jedanput su se tata i sin u pet ujutro posvađali i onda je tata išao lupiti sina u glavu, a mama je to vidjela i da spriječi katastrofu, utrčala je između, tako da je na kraju mama dobila po glavi i lupila je glavom u rub stola. Onda joj je šef sale davao umjetno disanje - dodala je, a na pitanja o vlastitom vjenčanju nije htjela odgovoriti.

Pjevačica je još prošle godine dala do znanja kako su svibanj i lipanj idealni mjeseci za svadbu, no kako će to pričekati jer trenutno ni ona, a ni zaručnik Nenad Tatarinov (34) nemaju vremena za planiranje.