Tatjana Cameron Tajči: Bilo mi je jako teško nakon suprugove smrti, mjesec dana nisam ustala

Od nastupa na Euroviziji u Zagrebu 1990., gdje je otpjevala hit 'Hajde da ludujemo', prošlo je 35 godina. Tatjana Cameron Tajči je tad postala velika zvijezda, a njezini albumi 'Hajde da ludujemo' i 'Bube u glavi' postigli su velik uspjeh. Unatoč popularnosti, odlučila je poslušati unutarnji glas i okušati sreću u Sjedinjenim Američkim Državama.

U predgrađu Nashvillea, gdje danas živi s trojicom sinova, Danteom, Evanom i Blaisom, pjevačica je pronašla svoj kutak svijeta. Tamo je, kaže, mirno, obiteljski, a dovoljno blizu glazbenoj sceni koju voli.

- Ja sam u predgrađu Nashvillea, to je kao Samobor Zagreb. Tu smo se doselili zato što ima puno studija, tu sam dolazila snimati, a i škole su jako dobre. I kad su moji dečki išli u školu to je bilo dobro. Ja se ovdje stvarno opustim, mali je gradić pa te i ovdje prepoznaju, ali nekako imam ovdje i svoje dvorište i Lunu, ja sam tu odgojila djecu i tu se osjećam kao doma - rekla je pjevačica za IN magazin.

Zagreb: Koncert "Veliko purgersko srce" u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjeva, piše pjesme, surađuje s lokalnim glazbenicima i, kako kaže, uživa u tome što može stvarati bez pritiska.

- Mogu otići na songwritters round bez opterećenja da će me netko snimiti. Ja sam promijenila 3-4 stila glazbe. Ja mogu pjevati američki soul, country i u svojim koncertima uvijek ubacim - ja ih naučim s obzirom na to da je čokolada internacionalna riječ - pa pjevaju 'Čokolada to mi se dopada' - priznala je Tajči.

Iako je Amerika njezin dom već godinama, Hrvatska i dalje ima posebno mjesto u srcu. Sinovi često s njom putuju, a svaki posjet domovini za njih je prava malena obiteljska avantura.

- Hrvatska ima puno zajedništva. Uvijek je velik obiteljski osjećaj kad odemo tamo. Hrana, ljudi, uvijek je to zajednica, okupljanje kad dođemo. Idemo kako bismo se povezali s našim korijenima. I zbog bake - rekli su Dante i Evan.

A kad je riječ o hrani, ne moraju dugo razmišljati. Ćevapi i palačinke su im, kažu, najukusniji.

Tatjana Matejaš Tajči sa sinom na otvaranju filmskog festivala u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

I kad je bilo najteže, kad je prije sedam godina izgubila supruga Matthewa, koji je preminuo od karcinoma pluća, glazba i njezina zajednica 'vratile' su je u život.

- Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga - zaključila je Tajči.

Zagreb: Tatiana Tajči Cameron predstavila svoju novu knjigu "Neslomljiva" | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL