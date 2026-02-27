Obavijesti

FIT PAR

Tatjana Dragović uživala na plaži s Vlahom Arbulićem: Par pokazao isklesana tijela

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Tatjana Dragović uživala na plaži s Vlahom Arbulićem: Par pokazao isklesana tijela
Foto: Instagram/Tatjana Dragovic

Tatjana i Vlaho poziraju na pješčanoj plaži u zalazak sunca. Bivša manekenka pokazala je zavidnu figuru u jednostavnom crnom bikiniju. Njezin partner Vlaho Arbulić pozirao je bez majice u crnim kupaćim

Naša bivša manekenka Tatjana Dragović na društvenim mrežama nastavlja dijeliti trenutke iz svog života, a posljednjom objavom ponovno je potvrdila da sreću pronalazi u zagrljaju svog dugogodišnjeg partnera, glazbenika i modela Vlahe Arbulića.

Na dvjema novim fotografijama, objavljenim bez ijedne riječi opisa, Tatjana i Vlaho poziraju na pješčanoj plaži u zalazak sunca. Bivša manekenka pokazala je zavidnu figuru u jednostavnom crnom bikiniju. Njezin partner Vlaho Arbulić pozirao je bez majice u crnim kupaćim hlačama, pokazujući isklesano tijelo i tetovaže. Iako lokacija nije označena, prizori tirkiznog mora i bujnog zelenila u pozadini sugeriraju da se radi o egzotičnoj destinaciji, vjerojatno nastavku njihova zimskog odmora s početka godine. 

Njezini brojni pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima. "Savršen par", "Prelijepi", "Jako lijep par" i "Zgodni" samo su neke od reakcija koje svjedoče o tome da javnost snažno podržava ljubavnu priču Tatjane i Vlahe, koji godinama slove za jedan od najskladnijih i najljepših parova na domaćoj sceni.

