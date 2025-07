Ivanišević na sudu: 'Financirao sam Tatjanu, njezinog partnera i njihovu obitelj, kao i svoju...'

U četvrtak je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu održano još jedno sudsko ročište između Tatjane Dragović i Gorana Ivaniševića. U sudnici se raspravljalo skoro šest sati, a legendarni tenisač je rekao je, između ostalog, da je od 2014. 'financirao Tatjanu, njezinog partnera i njihovu obitelj, kao i svoju vlastitu', prenosi Jutarnji list.

Ivanišević smatra da mu Dragović duguje preko 2,4 milijuna eura na ime navodne pozajmice.

- Nastavio sam ih financirati jer ni ona niti njezin novi partner nisu radili, pa eto. To financiranje je bilo sa zajedničkog računa u Monaku s kojeg je podigla novac i za koji tražim da mi se vrati. Ona ništa nije radila. To je novac od moje zarade. Ona ništa radila nije - rekao je Ivanišević. Dodao je kako je bio dogovor da 'može uzimati za djecu koliko im treba', no da je ona 'prebacivala za sve što joj treba u životu'.

Foto: Goran Mehkek

- I nakon prekida našeg braka od 2016. do 2021. ja sam gledao kako ona prebacuje punih pet godina - rekao je. Dodao je i kako su imali 'vrlo specifičnu situaciju' jer su se 'formalno razveli 2016., a ona je zasnovala novu obitelj 2014.' te istaknuo da ga je Dragović tražila da joj pomogne financijski.

- I jesam, računajući da će mi taj novac vratiti - rekao je. Sutkinja ga je pitala je li tražio od nje povrat novca, na što je on odgovorio potvrdno i dodao da je to učinio puno puta, a zadnji put 2021.

Svjedočila je i Dragović koja je, između ostalog, rekla kako je 2015. počela intenzivno raditi za Ivaniševića te su otvorili zajednički račun u Monaku. Dodala je i kako su se sa zajedničkog računa 'plaćali troškovi naših kreditnih kartica, Goranov auto, kapara za njegov stan...'

- Kod odljeva s tog računa treba gledati i druga plaćanja, a ne samo isplate na moj račun. Istina je da se s tog računa u Monaku u cijelosti financirao moj i njegov život, kao i životi naših obitelji. Ali to nisu bile nikakve pozajmice nego naš dogovor. I naravno da je on u svakom trenutku mogao reći da to njemu više ne odgovara. Kao što je napravio 2021. pa smo račun zatvorili - rekla je Dragović.

storyeditor/2023-10-18/PXL_110203_534.jpg | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Na pitanje sutkinje poznaje li dobro tužitelja, Dragović je rekla da je mislila da ga poznaje pa poručila: 'I budući da je rekao da ja nikad u životu nisam ništa radila, željela bih reći da ja radim od svoje 13. godine života i imala sam vrlo uspješnu karijeru', navodi Jutarnji list.

Podsjetimo, prema tužbi, od rujna 2015. do travnja 2021. Ivanišević je u više navrata Dragović pozajmio 2,9 milijuna eura u različitim valutama. Novac mu je navodno trebala vratiti do kraja 2021. godine, ali je u tužbi naveo kako mu je do tada vratila tek dio - 454.538 eura te da mu je dužna još 2.477.962 eura.