Svaki prekid je gubitak, čak i kad su mi prezentirali, nesvjesni realnosti, isti taj prekid kao dobitak, ja sam itekako vidjela da je to veliki gubitak. I to mi uopće nije sramota priznati - priznala je Tatjana Jurić u podcastu “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem“.

Napokon je, naime, progovorila o krahu veze s poduzetnikom Ivanom Zubakom. Iako su svojedobno najavili zaruke, priča je odjednom dobila novi zaokret i sve je otkazano.

- Moja posljednja veza, opet ću biti po portalima, taj prekid je za mene, ja ga doživljavam kao gubitak i to je za mene bio veliki šok. Iz ove današnje perspektive, ja to naprosto prihvaćam kao takvo i zahvalna sam da, kad sam cijelo to iskustvo zaokružila sam doživjela jedno oslobođenje, nekakav osjećaj olakšanja, jer sam shvatila OK, OK, točka. Nemam više pitanja, sve mi je jasno - slikovito je ispričala Tatjana.

- Mislim da je bitno u životu imati trenutke koji te lome, slamaju, koji su ti važni, koji će ti obilježiti život, ali u jednom trenutku moraš shvatiti da je ruke bitno prestati pružati - kaže voditeljica.

- Mene je svaki moj prekid ili kompromitirao ili na ovaj ili onaj način obilježio ili su raspredali jesam li ja s određenim čovjekom iz ljubavi ili iz ovog ili onog… Meni to danas ide u rok službe, znam po kojim vrijednostima živim, što mi je u životu bitno - ističe.

- Šta ćemo se svi praviti da nam je sve super?

- Određena najava je otišla vani, a onda se to ipak nije dogodilo i da, priznajem, to je bilo i kompromitirajuće i u neku ruku ponižavajuće, ali to je sve život… Šta ćemo se svi praviti da nam je sve super? Šta ću se ja sad praviti, ako sam jučer planirala svadbu, a sutra svadbe nema, da mi je baš svejedno? - iskreno priča Tatjana Jurić.

Osvrnula se i na gubitak majke, koja je početkom 2018. godine preminula nakon duge borbe s Alzheimerovom bolesti.

- Znaš da netko više nije ovdje, ali on je sveprisutan. Ovo nije neka duhovnost i neka metafizika - kaže Tatjana i dodaje:

- Svoju mamu stalno čujem.

- Vrijeme liječi sve – ja veći bullshit u životu nisam čula! - kaže voditeljica.

Tatjana je nedavno na Novoj TV počela voditi emisiju o zdravlju, a u podcastu “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem” prisjetila se i dugih godina provedenih na RTL-u.

- Najveći izvor moje frustracije na RTL-u je to što sam stalno imala dojam da nešto glumatam, da sam u nekim voditeljskim ulogama, dajte mi još tu jednu prosto-proširenu rečenicu, dajte mi još nešto da ta iskričavost dođe do izražaja, dajte mi više kreative. I to je bio jedan od razloga zašto sam svojedobno odlučila otići na radio, na teren, više novinariti - priznaje Tatjana.

- Svjesna sam toga da, koliko god bio prisutan u medijima kroz svoj posao, mislim da do određenog dijela javnosti nikad nećeš doprijeti i za njih ćeš uvijek biti lijepa, glupa, nekompetentna, ali ja s tim više nemam problem - zaključuje voditeljica.