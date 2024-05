Tatjana Jurić pokazala što ju je dočekalo na terasi: 'Ne diram ih i ne smetam im, ali vraćaju se...'

Radijska voditeljica Tatjana Jurić prije nekoliko dana otkrila je da ju je dočekalo posebno iznenađenje na terasi. Jedna lisica ju je probudila u pet ujutro, a kasnije je otkrila da je pronašla čak tri male lisice na terasi.

- Dobro jutro! Mi smo odlično spavale, nitko u 5 ujutro po terasi nije lupao Jackinom posudom za vodu! Negdje oko 7 sam im objasnila da moram u eter u 9, pa su mi dale prolaz iz vlastita stana. Rekoh im da mogu slobodno, ako žele, navratiti opet popodne, kao što to sad već očito postaje i tradicija, i da neću zvati Dumovec, ako se eto, baš kod mene i sa mnom osjećaju sigurno - napisala je Tatjana.

Objavila je i Instagram Story na svom profilu gdje ju je raznježilo kada su lisice legle jedna na drugu i tako zaspale.

- Računam na to da će ojačati i otići dublje u šumu uživati u svojem slobodnom, divljem, životinjskom životu. Do tada, prava je privilegija promatrati ih ovako izbliza! Kad mi se šćućure jedna pored druge na kućnom pragu i drijemaju dok ja po doma nešto radim, pa ih gledam kroz prozor... milina!!! Tako su male, preeeeslatke. Ne diram ih, ne smetam im, mogu gdje žele i kad žele po vrtu i dalje u šumu! A one se, eto, stalno vraćaju meni na terasu - dodala je.

Zahvalila se pratiteljima na savjetima i upozorenjima, a dodala je da je bilo i 'gorih divljih zvijeri na toj terasi te da će preživjeti.

- Normalno da meni nije došla jedna lisica, nego odmah tri! Ova treća povremeno svrati, javljam dalje. Također znam za lisičju trakavicu, higijenske mjere se poduzimaju, bez brige - zaključila je.

Voditeljica je lisicama dala vode i hrane, a našalila se da je to sada njihova kuća i da sada čeka jelena da joj dođe na terasu.