Tatjana Jurić zbog strašnih bolova morala na operaciju: 'Iz bolnice sam išetala uspravna'

Na leđima imam tri šava, tko se susreo s tim, zna o kakvim bolovima govorim, napisala je u svojoj objavi na Instagramu voditeljica Tatjana Jurić (40).

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, voditeljica posljednje 23 godine živi s dijagnozom 'diskus hernija' koja joj je mjesecima uzrokovala bolove u kralježnici. Sada je svoje fanove obavijestila da se odlučila za operativni zahvat.

- Nisam se lako odlučila na ovaj zahvat, a sad si mislim što sam čekala! Popodne operacija, sutradan sam iz bolnice išetala bez bolova, uspravna i na svojim nogama. Doslovno! Na leđima imam tri mala šava, ništa, ali ništa me više ne boli, a tko se s diskus hernijom susreo zna o kakvim je ovdje bolovima riječ - započela je svoju objavu Tatjana Jurić te zahvalila doktoru i djelatnicima bolnice.

- Ovo nije plaćena objava, ali vidim prema vašim porukama ovih tjedana, mnogima će informacije biti korisne! Pune 23 godine živim s diskus hernijom. Od povrede još u srednjoj školi. Znam sve fore kako si pomoći, što smijem, što ne. U srednjoj sam na maturalac išla tako da su mi na podu autobusa napravili improvizirani ležaj. Moj prvi susret s hernijom, akutno stanje. Vježbom i terapijom, operacija nije bila potrebna, ali tegobe mi u ova dva desetljeća ustvari nikada nisu u potpunosti prestale. Otkad znam za sebe, svjesna sam postojanja svoje desne noge. Povremeno trne sve do malog prsta, boli, steže donji dio leđa. Kad kišem, nogu dižem i stišćem o prsa da manje boli; kad mi nešto padne, isto podižem nogom, ne sagibam se - nastavlja.

Kako je rekla, kad god negdje dođe i sjedne, diže jednu nogu na stolac pa uvijek objašnjava da nije nepristojna već je toliko jako boli da ne može drukčije sjediti. Bolje je kad je u treningu. Kad i ako s vježbanjem posustane, bol se s vremenom pojačava. Već i sve to šteti samom živcu, napominje, jer noga slabi, cirkulacija je loša, a mišići propadaju.

- Ako dugotrajno nema poboljšanja, a osobito ako opet dođe do akutnog stanja i pogoršanja koje se ne smanjuje, od operacije ne treba zazirati, danas su to u mnogočemu poštedni zahvati. Minimalno invazivni zahvati, ne trgaju tkivo, idu direktno. I da ne bi bilo zabune, s operacijom ili bez, bez vježbanja ništa! Trening, vježbanje, disciplina! A sad me ispričajte, fizikalna mi slijedi, pa DNS i ozbiljan trening - zaključuje Tajana.

Jurić je nedavno podijelila video na kojemu radi vježbe za leđa u bazenu i priznala da dane provodi pokušavajući izbjeći operaciju, ali na nju je na kraju ipak otišla.

