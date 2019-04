Tatjana prošetala u štiklama, a Vlaho u tenisicama od 5500 kn

Modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović imala je u utorak sedmu samostalnu reviju u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Njenu modnu reviju popratili su brojni hrvatski celebrityji. Jedni od prvih pristigli su Ivan Šarić (28), koji se trenutno natječe u showu 'Ples sa zvijezdama' i njegova djevojka Korana Gvozdić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tatjana Dragović (41) prošetala je tepihom s mlađahnim Vlahom Arbulićem (27).

[video: 1203739 / Osim mladog Vlahe Arbulića, u spotu se pojavljuje i manekenka Sofija Milošević, kojoj tepaju da je najseksi Srpkinja.]

Čini se kako se Tatjana i Vlaho modno nisu uskladili pa je ona stigla u netralnim bojama i visokim petama, a on je 'profurao' crni look i tenisice marke Balenciaga čija cijene se kreće oko 750 eura (oko 5500 kuna). Glazbenik Arbulić hlačama do gležnja otkrio je i tetovažu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Glumica Petra Kurtela (36) pokazala je da voli životinjski uzorak, a njena kolegica Kristina Krepela (39) čipku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bivša voditeljica Monika Kravić (34) pozirala je u crvenoj haljini uz koje je kombinirala 'nude' salonke. Kazališna glumica Marija Borić (38) pojavila se u nešto smjelijem outfitu i otkrila atribute u otvorenom crnom sakou.