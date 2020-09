- Sve \u0161to \u017eelim podijeliti s javnosti, nalazi se na mom Instagram profilu. Za sve drugo, \u010dujemo se kada do\u0111e vrijeme - rekla je tada uvijek nasmijana voditeljica.\u00a0U travnju je ispri\u010dala kako su \u0161est mjeseci zajedno i kako u\u017eivaju.\u00a0

Tatjana se hvalila zaručničkim prstenom, sad ga na ruci nema?

<p>Radijska voditeljica <strong>Tatjana Jurić </strong>(38) početkom godine objavila je da je ponovno u vezi s<strong> Ivanom Zubakom</strong>, članom uprave AutoZubak. To je iznenadilo mnoge koji je prate jer znaju da su početkom 2018. prekinuli nakon što su zajedno bili tri godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tatjanu Jurić lani skoro nisu pustili u klub</strong></p><p>U međuvremenu se voditeljica nije 'prošetala' s novim muškarcem pa je oduševila objavivši u eteru Narodnog radija da je ponovno zaljubljena, ali i kako Valentinovo neće provesti sama. Nije dugo prošlo i na njenom profilu na društvenim mrežama osvanula je fotografija s Ivanom. </p><p>- Hvala svima na čestitkama za moj 38-miii! Točno tako se osjećam, volim svoje godine. Nazdravit ćemo vam svima večeras - napisala je tada ne skrivajući sreću. Zatim je pozirala s pjevačicom Ninom Badrić, ali pažnju je ukrao prsten na Tatjaninoj ruci.</p><p>- Sve što želim podijeliti s javnosti, nalazi se na mom Instagram profilu. Za sve drugo, čujemo se kada dođe vrijeme - rekla je tada uvijek nasmijana voditeljica. U travnju je ispričala kako su šest mjeseci zajedno i kako uživaju. </p><p>Tijekom ljeta je na nekoliko tjedana izbivala s Instagrama, zatim se vratila i upitala pratitelje što je sve propustila. Početkom rujna pozirala je pored bazena, a na njenoj ruci nije bilo prstena.</p><p>- Ivan je bio uz mene, kao i sva moja obitelj, u najtežim trenucima mog života. Naš se prekid dogodio prije, ali nemam potrebu previše o tome govoriti. U konačnici, samo dvoje ljudi može razumjeti što se među njima događa. Ponekad se treba maknuti kad vidiš da se neke stvari ne događaju, ali to ne znači da treba spaliti sve mostove. Proveli smo jedno razdoblje promišljajući o životu, a onda je vrijeme odradilo svoje i ponovno smo zajedno već šest mjeseci. I tu sam održiva, to mi je stari dečko. Mogu potvrditi da sam se zaručila, a sve drugo čuvam za sebe. I ne, nisam trudna - rekla je u travnju voditeljica za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/celebrity-price/tatjana-juric-sasvim-otvoreno-o-zarukama-trudnoci-svojoj-najvecoj-ljubavi-i-naravno-modi/10196011/" target="_blank">Gloriju.hr</a>. </p>