Taylor Swift imala djevojačku, a Travis momačku zabavu? Sitno odbrojavaju do vjenčanja...

Odbrojavanje do vjenčanja pjevačke superzvijezde Taylor Swift i zvijezde američkog nogometa Travisa Kelcea može početi. Uoči dugo očekivanog vjenčanja, za koje se nagađa da će se održati početkom srpnja, par je proteklog tjedna viđen kako odvojeno slavi s najbližim prijateljima, što je dodatno potaknulo uzbuđenje obožavatelja diljem svijeta.

Travis Kelce je sa svojom ekipom, za koju se pretpostavlja da je bila dio njegove momačke zabave, viđen diljem Kalifornije. Budući mladoženja u srijedu, 17. lipnja, uživao je u noćnom izlasku u Zapadnom Hollywoodu zajedno sa starijim bratom Jasonom Kelceom (38), bivšim suigračem iz Kansas City Chiefsa Rossom Travisom (33) i komičarom Druskijem (31). Muška se ekipa zabavljala u ekskluzivnom privatnom restoranu i društvenom klubu na Sunset Stripu.

Foto: Instagram

Nekoliko dana kasnije, u petak, 19. lipnja, Travis i njegovi prijatelji tulumarili su na koncertu Chrisa Lakea u Državnom povijesnom parku u Los Angelesu. Čak je svojoj zaručnici uputio slatku posvetu s pozornice kada je 43-godišnji DJ pustio remiks jedne od pjesama Taylor Swift. Obožavatelji su snimili Travisa kako ispaljuje mjehuriće u publiku i uzbuđeno govori publici.

Ranije tog dana, Travis je s prijateljima gledao Svjetsko prvenstvo 2026. u baru Barney's Beanery u Zapadnom Hollywoodu.

Svečanosti su se nastavile u nedjelju, 21. lipnja, kada je Travis gledao NASCAR utrku u pomorskoj bazi Coronado u San Diegu, gdje su ga obožavatelji fotografirali u ponovnom susretu sa suigračem iz Kansas City Chiefsa, Patrickom Mahomesom (30). Braća Kelce također su se pojavila u objavi na Instagramu kanala Sports on Prime, gdje su razgovarali s vozačem Daleom Earnhardtom Jr. (51) i pripadnicima vojske. Partner NASCAR Cup serije, Xfinity Racing, na platformi X je objavio isječak Travisa i prijatelja s događaja uz opis: "Naša vrsta momačke zabave, @tkelce."

Foto: Mario Anzuoni

U zabavi je sudjelovao i mlađi brat Taylor Swift, Austin Swift (34), koji je bio s Travisovom grupom u pomorskoj bazi. Obožavatelji su također mislili da su ga uočili u videu na X-u kako s ostatkom grupe udara loptice za golf na simulatoru.

Za to vrijeme, čini se da je Taylor Swift provela djevojački vikend na Rhode Islandu, gdje su njezina dugogodišnja prijateljica Abigail Anderson i nekoliko drugih prijateljica viđene u vili pjevačice u Watch Hillu. Intimno okupljanje navodno je uključivalo i vatromet, što je na društvenim mrežama odmah potaknulo nagađanja o tajnom vjenčanju. Ipak, drugi izvori sugeriraju da je to bio samo dio predsvadbene proslave. Nakon odvojenih proslava, par se ponovno okupio na događaju Tight End University u ponedjeljak navečer, gdje su pozirali za fotografije s ostalim sudionicima, a oboje su nosili i odgovarajuće zlatne narukvice.

Podsjetimo, Swift i Kelce objavili su zaruke zajedničkom objavom na Instagramu u kolovozu 2025. godine. Iako par nije javno potvrdio detalje, izvješća sugeriraju da će se vjenčanje održati u New Yorku tijekom vikenda oko četvrtog srpnja. Čini se da je gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, potvrdio da će se ceremonija održati u gradu u tom razdoblju. Nagađa se da će se nakon intimne ceremonije za najbliže održati i veći prijem u legendarnom Madison Square Gardenu. Pripreme za veliki događaj već su u tijeku, a navodno se u Pennsylvaniji gradi masivna pozornica za proslavu. Također se izvještava da je otac Taylor Swift, Scott Swift, osigurao "čvrst" predbračni ugovor, s kojim se Kelce u potpunosti složio.

Foto: Instagram

Da se vjenčanje bliži, dao je naslutiti i Peters Clothiers, dućan muške odjeće u Kansas Cityju. Na svom Instagram profilu objavili su fotografije glavnog trenera Kansas City Chiefsa Andyja Reida, potpredsjednika sportske medicine Ricka Burkholdera i generalnog menadžera Bretta Veacha na probi smokinga uoči proslave. Fotografije muškaraca s vlasnikom Spirom Arvanitakisom objavljene su 12. lipnja uz opis: "KC CHIEFS Andy Reid, Brett Veach i Rick Burkholder spremaju se za vjenčanje Travisa Kelcea i Taylor Swift! Izrađeno po mjeri u PETERS CLOTHIERS."

*uz korištenje AI-ja

