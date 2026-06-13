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VJENČANJE GODINE

Na vjenčanje Taylor Swift i Kelcea mogu doći samo oni koji potpišu strogi ugovor o tajnosti

Piše Zrinka Medak Radić,
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Na vjenčanje Taylor Swift i Kelcea mogu doći samo oni koji potpišu strogi ugovor o tajnosti
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Foto: Instagram

Svi uzvanici morat će potpisati ugovor o povjerljivosti prije nego što uopće saznaju ključne detalje o ceremoniji, poput točnog vremena i mjesta

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Jedan od najiščekivanijih društvenih događaja godine, vjenčanje glazbene superzvijezde Taylor Swift i NFL igrača Travisa Kelcea, sve je bliže, a pripreme se odvijaju pod nikad strožim mjerama sigurnosti. Kako bi osigurali da njihov poseban dan ostane isključivo njihov, par je odlučio poduzeti drastične korake. Prema najnovijim pisanjima stranih medija, svi uzvanici morat će potpisati ugovor o povjerljivosti prije nego što uopće saznaju ključne detalje o ceremoniji, poput točnog vremena i mjesta.

Portal TMZ u subotu je izvijestio da pozivnica za vjenčanje sama po sebi nije dovoljna. Gosti koji potvrde svoj dolazak prvo dobivaju poveznicu na digitalni ugovor o neotkrivanju podataka. Tek nakon što ga potpišu, otključavaju im se daljnje informacije. Ovim se potezom par želi osigurati da nijedan detalj ne procuri u javnost prije nego što oni to odluče. Svima koji budu prisustvovali strogo je zabranjeno dijeliti bilo kakve informacije, fotografije ili snimke, a za kršenje ugovora predviđene su ozbiljne novčane kazne, iako točan iznos nije poznat.

Foto: Instagram

Očekuje se da će vjenčanje okupiti sam vrh svjetske scene zabave. Među onima koji su navodno primili pozivnice nalaze se dugogodišnje prijateljice pjevačice poput Selene Gomez i sestara Haim, kao i druge zvijezde s A-liste: Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse i Gigi Hadid. Međutim, nisu svi prijatelji zadržali svoje mjesto na popisu.

Više izvora potvrdilo je da će se par vjenčati u New Yorku tijekom vikenda koji obuhvaća treći srpanj. Jedan je izvor kratko izjavio:

​- Svi su se zakleli na šutnju.

Drugi je izvor objasnio da je privatnost bila apsolutni prioritet za oboje, što objašnjava sve mjere opreza. Plan navodno uključuje i prijevoz gostiju na lokaciju u autobusima potpuno zatamnjenih stakala kako bi se izbjegli paparazzi.

2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Unatoč tajnovitim pripremama za vjenčanje, Swift i Kelce ne skrivaju se od javnosti. U tjednima koji su prethodili velikom danu, viđeni su na nekoliko mjesta u New Yorku. Večerali su u poznatim restoranima poput Or'esha i Via Carote, a zajedno su pratili i košarkašku utakmicu New York Knicksa, ne skrivajući nježnosti. Kelce je također bio uz svoju zaručnicu na važnom događaju, njezinom primanju u Kuću slavnih tekstopisaca, čime je još jednom pokazao koliko joj je velika podrška u karijeri.

Podsjetimo, par se zaručio u kolovozu 2025. godine. Nakon dvije godine veze, igrač Kansas City Chiefsa zaprosio je pop ikonu u privatnosti vrta svojeg doma u Leawoodu u Kansasu, daleko od očiju javnosti.

 *uz korištenje AI-ja
SLAVNA VJENČANJA Taylor Swift i Travis žele tajnu ceremoniju, a medeni mjesec možda provedu baš u Hrvatskoj
Taylor Swift i Travis žele tajnu ceremoniju, a medeni mjesec možda provedu baš u Hrvatskoj


 

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