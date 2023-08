Taylor Swift pomela Madonnu, Beyonce, Lady Gagu: Za njenu ulaznicu plaćaju čak i 20.000 $

Ona komponira, pjeva i svira od rane mladosti, ali ona pokreće i američku ekonomiju, i... da, izaziva potres. U Seattleu su seizmički instrumenti za vrijeme njezinog koncerta zabilježili vibriranje tla jačine 2,3 stupnja Richterove ljestvice.

- Pa 70.000 ekstatičnih fanova, u kombinaciji sa svim pojačalima i rekvizitima proizvelo je podrhtavanje tla. Ovo je sigurno najveći koncert koji smo imali u posljednjih nekoliko desetljeća, rekla je Mouse Reusch, seizmologinja u Pacific Northwest Seismic Network.

Ovih dana saznalo se da je Swift svim vozačima koji su vozili kamione s opremom po Americi u okviru njezine The Eras Tour, ispisala ček na 100.000 dolara. Bogato je nagradila i scenske radnike i svo pomoćno osoblje koje ju prati na turneji, te im platila unaprijed porez. Jedan od vozača rekao je da je bio šokiran brojkom.

- Kad smo dobili kuverte, najprije sam pomislio da na čeku piše 1.000 dolara. Drugi kolega je rekao – ma ne – 10.000 dolara, a kad smo bolje pogledali, skoro smo se onesvijestili. Običaj je da se daje osoblju nagrada, ali to je najčešće iznos koji ti može dobro doći u svakodnevnom životu. S ovom cifrom Taylor Swift nam je dala temelj za bolji život. S tim novcem možemo početi razmišljati o kreditu za kuću ili platiti djeci školovanje na fakultetu, objasnio je.

Deseci tisuća Amerikanaca koji si nisu mogli priuštiti da izdvoje od 400 do 3000 dolara za ulaznicu za njezin koncert, zaposlili su se na stadionima na kojima je nastupala. Aplikacija Tend za zapošljavanje na velikim eventima bila je pod opsadom. Osnivač aplikacije kaže da nikad nije imao takvu navalu na poslove kao za ovogodišnju turneju The Eras Tour glazbenice Taylor Swift.

- Tražili smo za neke stadione i po 300 do 500 djelatnika, a za svako radno mjesto javilo ih se barem 30. Bili smo presretni jer nam je turneja američke megazvijezde znatno povećala promet na aplikaciji. Profitirali su i fanovi - umjesto da plate skupu kartu, zaradili su novac i slušali koncert, ako ga već nisu mogli gledati jer su pekli kobasice i pomfrit, prodavali sokove i vodu ili kontrolirali da netko nepoželjan ne dospije na binu. Nakon koncerta, oni najmarljiviji su dobili i stalne poslove, zadovoljan je djelatnik aplikacije Tend.

S 33 godine, koliko je navršila 13. prosinca prošle godine, Taylor Swift ušla je u povijest svjetske glazbe jer je već u mnogočemu prva. Najmlađa je i prva umjetnica kojoj je uspjelo da njezini albumi budu ukupno više od 60 tjedana na broju 1 Billboardove top liste. Potkraj prošle godine ispred nje su bili samo Elvis Presley - ukupno 67 tjedana, i Beatlesi - 132 tjedna.

Njezin album "Fearless" bio je najduže na prvom mjestu od svih albuma objavljenih u desetljeću 2000. - 2009.

Prije dvije godine napakostila je bivšem izdavaču koji ju je htio opljačkati. Otkupio je pa preprodao prava na njezine albume nekom privatnom investicijskom fondu za 300.000.000 dolara. Taylor Swift ih je sve namagarčila. Prearanžirala je i ponovno snimila svoje stare albume pa ih onda ponovno objavila, da bi postali još veći hitovi. Originalne albume i pjesme više nitko ne traži. Veliki mešetari nisu to očekivali od mlade kantautorice koja im je ovim potezom uništila prljavi biznis. No, o tome nešto kasnije.

Hajdemo sad dalje s njezinim nevjerojatnim uspjesima. Prvi put u povijesti jedna pop pjesma koja traje nevjerojatnih 10 minuta i 12 sekundi, također je dospjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice. Stara pjesma "All Too Well" s albuma "Red" iz 2012. trajala je upola kraće, a onda ju je Taylor 2021. prearanžirala i objavila u produljenoj verziji na novom albumu 'Red' kojem je dodala 'Taylor's Version' da bi se razlikovao od onog koji su joj ukrali. Zbog svega nabrojenog ju već sad mnogi smatraju fenomenom.

No, to je tek manji djelić njezinih uspješnih poslovnih pothvata.

Njezina The Eras Tour traje od ožujka ove godine i u Europi će završiti 17. kolovoza iduće godine. Planirala je stotinjak koncerata, ali je već stigla do brojke od oko 130, ako do kraja turneje ne doda još koji nastup. Čak joj se prije mjesec dana preko Twittera obratio i kanadski premijer Justin Trudeau i zamolio ju da još jednom razmisli o Kanadi i pridoda još koji termin. Turneju bi trebala završiti u studenom 2024., u Torontu sa šest koncerata na stadionu za otprilike 50.000 ljudi.

Turneju je otvorila s dva koncerta u Glendaleu kraj Phoenixa, a grad je ta dva dana u čast glazbenici promijenio ime u Swift City. Od tada je Swift obišla Sjedinjene Američke Države, nastupila na 60-ak koncerata, i u ovom trenutku u Inglewoodu, u predgrađu Los Angelesa, mora odraditi još četiri od ugovorenih pet. Pjevat će na SoFi, stadionu koji prima 70 tisuća ljudi, ali će ih još barem desetak tisuća biti i na travnjaku. Svi stadioni su već mjesecima unaprijed bili rasprodani iako su svi kapaciteta od najmanje 50.000 ljudi.

Cijene karata, barem za hrvatske prilike, su vrtoglave. Ona najbolja mjesta blizu bine idu i za 3600 dolara, dok najjeftinije na tribinama koštaju oko 400. Ugledni ekonomist Paul Krugman iz New York Timesa posvetio je Taylor Swift nekoliko svojih kolumni u kojima analizira poslovni aspekt njezine turneje, a u jednoj tvrdi da su neki za VIP ulaznice plaćali i po 20.000 dolara. Za 150 dolara prodaju se čak i sjedala iza bine s kojih se tek može čuti njezin glas.

Taylor Swift doista je posebna pojava na svjetskoj glazbenoj sceni, ali njezina slava nije baš pala kao dobra mana s neba. Neupitni talent je sigurno presudio, ali bilo je tu ponešto i sretnih okolnosti, a prije svega, značajna podrška imućnih roditelja.

Odrasla je u West Readingu u Pennsylvaniji u obitelji intelektualaca. Majka Andree Finlay bila je direktorica marketinga, a otac Scott Kingsley Swift financijski savjetnik i radio je za američku državnu brokersku kuću Merrill Lynch. Talent za glazbu Taylor je vjerojatno naslijedila od bake Marjorie Finlay, koja je bila operna pjevačica.

Čim se rodila roditelji su razmišljali o njezinoj budućoj karijeri. Majka je rekla da joj je dala ime po country kantautoru Jamesu Tayloru. Objasnila je da je kćeri namjerno dala rodno neutralno ime da bi joj kasnije bilo lakše u poslovnom svijetu.

Prve godine života Taylor i njezin 2,5 godine mlađi brat Austin odrastali su na imanju na kojem je otac imao rasadnik božićnih jelki. Već s 11 godina nagovorila je majku da želi otići u Nashville, prijestolnicu country glazbe jer je već tad nastupala u lokalnim kafićima i pjevala ovaj žanr. S demo snimkama obišle su diskografe ali su ju redom odbili.

- Došla sam u grad u kojem su svi htjeli isto što i ja, pa sam se s majkom vratila kući, a onda igrom slučaja, serviser za kompjutore mi je pokazao kako se sviraju tri akorda na gitari. Od ta tri akorda skladala sam i napisala svoju prvu pjesmu 'Lucky You', prisjetila se jednom Taylor.

Ruku na srce, to što je majka bla marketinška djelatnica, a otac financijski mešetar bila je njezina olakotna okolnost. S 13 godina roditelji su ju odveli u New York gdje je bilo sjedište očeve tvrtke i Taylor je počela raditi s menadžerom za talente Danom Dymitrowom. Postala je model za Abercrombie&Fitch kad su pokrenuli kampanju 'Zvijede u usponu', a njezina pjesma objavljena je na kompilacijskom CD-u koji je kupcima svojih proizvoda darivala njujorška kozmetička tvrtka Maybelline.

Kad se javila u RCA Records s pjesmom na audiciju za početnike, dobila je odmah ugovor za daljnje usavršavanje, pa se vraćala u Nashville, ovaj put kao već potkovana kantautorica. Naravno, opet je pomoglo to što je otac radio za Merrill Lynch. Prebacili su ga u poslovnicu u Nashvilleu, pa se obitelj tamo i preselila. Zbog brojnih obaveza završila je srednju školu i upisala Akademiju Aaron da bi mogla bolje prilagoditi turneje sa školovanjem i učenjem kod kuće.

Boravak u Nashvilleu donio joj je brojne kontakte s vrhunskim glazbenicima i tekstopiscima, a od tada datira i suradnja s Liz Rose, jednom od ponajboljih kantautorica. Ona je intenzivno podučavala Taylor u pisanju tekstova, a do danas je ostala njezina bliska suradnica koja na Taylorine tekstove stavlja konačnu glazuru.

- U to vrijeme pisala je o onom što joj se dogodilo u školi. Bilo je tu odličnih stihova koje sam s lakoćom pretvarala u tekstove pjesama, rekla je Rose o počecima suradnje. Iako je bila najmlađa kantautorica koja je ikad potpisala ugovor sa Sony/ATV Tree, Swift je s njihovom RCA Records prekinula suradnju.

- Shvatila sam da bih mogla završiti kao još jedna od stotina mladih talenata. Bili su veliki i nisu imali vremena baviti se sa svakim pojedinim izvođačem i osjetila sam da mi vrijeme curi, a htjela sam silno objaviti album i na njemu zabilježiti to razdoblje mog života, rekla je jednom Swift.

Na jednom okupljanju struke u Bluebird Caffeu u Nashvilleu 2005. ju je zapazio Scott Borchetta, direktor DreamWorks Recordsa, koji se upravo pripremao osnovati nezavisnu diskografsku kuću Big Machine Records. Taylor je bila među prvim izvođačima koji su s njim potpisali ugovor. I opet je dobro došlo to što je tata bio burzovni mešetar. Kupio je od Borchette tri posto udjela u novoj izdavačkoj tvrtki za oko 120.000 dolara.

I Swift je počela raditi na svom prvom albumu s vrhunskim suradnicima. Album 'Tayor Swift' objavila je 24. listopada 2006. godine. Prodan je u platinastoj nakladi od oko 5.800.000 primjeraka i prva je i najmlađa kantautorica koja je sudjelovala u komponiranju i tekstovima svih pjesama. Album se zadržao na Billboardovoj ljestvici čak 157 tjedana. Budući da je Big Machine Records bio u povojima, Swift i njezina majka sjedile su na podu izdavačke kuće, pakirale CD-ove i slale ih američkim radijskim postajama.

- U početku kolege iz glazbenog svijeta nisu baš pljeskale mojem potezu da s anonimnom 15-godišnjom Taylor Swift potpišem ugovor, ali ubrzo se pokazalo da je ona s prvim albumom kročila na dotad neotkriveni teritorij - među američke tinejdžerice koje vole country glazbu. I to je bio pun pogodak, rekao je Borchetta.

Idući 'Fearless' objavila je u ožujku 2008. Postigao je prodaju od 7.800.000 primjeraka, i više nikad nije dosegla tako velike brojke, ali je njezina popularnost sve više rasla jer je počela za svoje pjesme dobivati strukovne nagrade.

Mnogi još pamte dodjelu MTV Video Music Awards 2009. godine. Tada 17-godišnja Swift došla je na pozornicu po nagradu za glazbeni video spot "You Belong with Me" u kategoriji najboljeg spota među pjevačicama. Čim je preuzela nagradu i htjela zahvaliti, na binu je dojurio Kanye West, istrgnuo joj mikrofon iz ruku i rekao:

- Drago mi je zbog tebe, ali najbolji spot svih vremena ima Beyoncé!

Mislio je na spot za pjesmu 'Single Ladies (Put a Ring on It)', za koji je Beyoncé nešto kasnije i dobila nagradu za spot godine. Kad je vidjela što je Kanye West izveo, Beyoncé je briznula u plač i rekla da nema veze s tim ispadom zbog kojeg su redari odmah udaljili Westa iz dvorane. Čim su prezenteri pozvali Beyoncé na stage da preuzme nagradu, rekla je:

- Sjećam se kako sam sa 17 godina bila uzbuđena i sretna kad sam dobila svoju prvu nagradu. Zato pozivam Taylor Swift da mi se pridruži i završi svoj govor.

U međuvremenu u dvoranu se vratio i Kanye, a Swift je dovršila dostojanstveno svoju zahvalu i rekla da joj je drago da se i Kanye vratio. Mnogi su joj kasnije čestitali na zrelosti i suzdržanosti.

Te godine prvi put je krenula na turneju ne kao gost na tuđim koncertima, nego kao headliner. Akademija za country glazbu proglasila je 'Fearless' albumom godine.

Na dodjeli nagrada CMA tog studenog, Swift je pobijedila u sve četiri kategorije u kojima je bila nominirana. Njezino priznanje kao CMA glazbenica godine učinilo ju je najmlađom dobitnicom te nagrade ikad, kao i prvom ženskom solo umjetnicom koja je pobijedila od 1999. Već 2010. na dodjeli Grammyja, osvojila četiri nagrade, uključujući najbolju country pjesmu, najbolji country album i glavnu nagradu za album godine.

Njen treći album,Speak Now iz 2010., posvetila je svojim bivšim partnerima s kojima je hodala, pa su opet slijedile nagrade. Pored ostalog, još jedan Grammy za najbolju country solo izvedbu i najbolju country pjesmu za "Mean", singl s albuma 'Speak Now' .

Treći album 'Red' iz 2012. označio je njezin zaokret prema pop rocku a već u prvom tjednu prodano je nevjerojatnih 1,2 milijuna primjeraka. Glavni singl, “We Are Never Ever Getting Back Together,” donio joj je prvi hit broj jedan na Billboardovoj ljestvici pop singlova. Pjesma "All To Well' odmah je postala opće mjesto pop kulture zbog jednog stiha - "And I, left my scarf there at your sister's house" – ostavila sam svoj šal tamo u domu tvoje sestre". Mediji su odmah počeli pisati da je pjesma posvećena glumcu Jakeu Gyllenhaalu s kojim je bila u vezi tri mjeseca.

Prisjetili su se njihovih zajedničkih fotografija iz 2011. na kojima je bila i njegova sestra Maggie Gyllenhaal koja je novinarima rekla da su svi troje zajedno proslavili Dan zahvalnosti u njezinom domu. Devet godina stariji glumac, prekinuo je vezu s Taylor Swift uoči njezinog 21. rođendana 2011. godine. Crveni šal postao je sinonim za nesretnu ljubav, a onda su mediji počeli ispitivati Maggie Gyllenhaal je li doista još uvijek Taylorin šal negdje u njezinoj ladici. Čak su i televizijski voditelji najavljujući vremensku prognozu u dnevnicima govorili – stigla je jesen, vrijeme je za crveni šal...

Glumac je pak bio šokiran albumom svoje bivše.

- Cijelu karijeru pokušavam svoj privatni život zadržati ispod radara i sačuvati ga od javnosti, a onda se dogodi ovo. Nisam znao da će Taylor našu vezu iskoristiti kao inspiraciju za cijeli album, požalio se bliskim prijateljima.

Kad su pitali Taylor što misli o tome, rekla je.

- Bože dragi, pa znao je s kim je u vezi. Ako ništa drugo, mogao me prije barem proguglati. Znao bi da pišem pjesme o važnim stvarima koje mi se događaju u životu. Pjesma "All To Well" nastala je slučajno tijekom jedne tonske probe 2012. godine. Bilo je to teško razdoblje za mene, pa sam spontano na probi počela svirati gitaru i stihovi su jednostavno potekli. Bend me počeo pratiti i improvizirati, a kasnije smo doradili i tekst i glazbu i tako je nastala ta pjesma, prisjetila se glazbenica.

Godine 2014. slijedio je album '1989' prema godini njezinog rođenja, a Taylor je za njega rekla da je inspiriran glazbom tog doba i da je to zapravo prvi 'službeni pop album'. Pjesma 'Shake It Off' bila je apsolutni hit, album se u prvom tjednu prodao u više od 1.287.000 primjeraka i za njega je dobila još jedan Grammy. Bilo je očito da se okreće popu.

Kao i sve slavne osobe, ni Taylor Swift nije mogla bez skandala. Pjevačicu i njezinu majku je u kolovozu 2017. godine tužio radijski voditelj David Mueller jer su ga, kako je rekao, lažno optužile da ju je pipkao 2013. prilikom fotografiranja. Tvrdio je da su mu uništile karijeru. Swift je dignula protutužbu i dobila spor, a onda objavila pjesmu "Look What You Made Me Do" (Vidi na što si me natjerao), a onda i novi album "Reputation" koji je postao najprodavaniji u SAD-u 2017. godine.

No, već iduće godine Swift je napustila izdavačku kuću Big Machine i potpisala ugovor za Republic Records i Universal Music Group. Sljedeće godine njezina bivša izdavačka kuća, koja je posjedovala master snimke njezinih šest albuma, prodana je Scooteru Braunu, talent menadžeru čiji su klijenti bili Kanye West, Ariana Grande, Justin Bieber i mnogi slavni pjevači. Swift je javno istupila protiv dogovora, tvrdeći da je Borchetta odbio njezine pokušaje da otkupi od njega svoje master vrpce i da ju je Braun godinama maltretirao. Nakon toga je pokušala pregovarati s Braunom, ali je on 2020. godine prodao njezin katalog privatnoj investicijskoj tvrtki za 300.000.000 dolara.

- Ljudi ne znaju da i u glazbenoj industriji stvari mogu biti vrlo nepoštene. Fanovi ne znaju što se događa iza kulisa. Ne znaju da mnogi njihovi obožavani glazbenici ili bendovi uopće nisu vlasnici svojih pjesama i da netko drugi zarađuje veliki novac na njihov račun. Smatrala sam nepoštenim da netko drugi bude vlasnik pjesama koje sam ja napisala, ja komponirala i ja otpjevala. Zato sam odlučila ponovno snimiti otete albume i objaviti ih u novim aranžmanima. To su moje pjesme koje govore o mojem životu, objasnila je nedavno Swift u jednom tv-razgovoru.

Da bi postala ponovno vlasnica svojih pjesama snimila ih je u novim verzijama, a postale toliko veliki hitovi da stari albumi na koje više nema prava, nisu niti važni jer ih publika više i ne traži preko streaming servisa. Primjerice, na YouTubeu, nova verzija "All Too Well" je potpuno istisnula stari spot.

Obradama starih albuma pridodala je i nekoliko neobjavljenih pjesama.

Prije četiri godine objavila je sedmi album 'Lover', nastupila u mjuziklu 'Mačke', a 2020. snimila biografski dokumentarac 'Americana'. I deveti album 'Evermore' zaradio je Grammy za album godine, a s prošlogodišnjim desetim albumom 'Midnights' okrenula se i synth-popu. Bit će zanimljivo vidjeti što će se dalje događati s njezinom karijerom.

Ovih dana, nakon SAD-a, Taylor Swift odlazi u Mexico, a onda u studenom nastavlja po Južnoj Americi. U veljači iduće godine ima pet koncerata u Tokiju, zatim ide za Australiju, pa pet dana za redom u Singapuru. U Europu stiže početkom svibnja iduće godine i kreće iz Pariza, a najbliže našim fanovima bit će točno za godinu dana – 8., 9. i 10. kolovoza. Tad stiže u Beč na Ernst Happel Stadion koji prima oko 50.000 ljudi, ali i barem pet tisuća više s publikom na travnjaku. No, karata je još malo. Najskuplje su se rasprodale, a onih najjeftinijih po 400 eura ostalo je tek nekoliko stotina.

Usporedbe radi, prije koji tjedan tu je nastupala također velika američka zvijezda, 73.godišnji Bruce Springsteen koji već desetljećima puni stadione. Rasprodao je i ovaj koncert, svirao je skoro tri sata. No, američki fanovi Taylor Swift jedva da uopće mare za starog dobrog Springsteena i njegove plemenite poruke. Nedavno su u jednoj srednjoj školi u Kaliforniji, u neformalnoj anketi, tinejdžeri rekli da im je poznata pjesma "Born in the USA" ali nisu imali pojma da je njegova.

Taylor Swift ga je očito zasjenila, barem kad su brojke u pitanju. Jer na svakom koncertu ove turneje ona otpjeva 44 pjesme sa svih 10 albuma, i koncert traje duže od tri sata. Izračunalo se da po koncertu inkasira između 9 i 13 milijuna dolara. Već sad mnogi s velikom sigurnošću tvrde da će do 35. godine života njezino bogatstvo preskočiti magičnu brojku od milijardu dolara. Trenutačno je to uspjelo jedino 35-godišnjoj Rihanni, koju Forbes procjenjuje na 1,4 milijarde dolara. Slijedi ju Taylor.

Swift s oko 740.000.000 dolara, a treća je Beyoncé s oko 540.000.000 dolara.

Ali glazba nije njezin jedini izvor prihoda. Na odjeći je ove godine zaradila oko 87.000.000 dolara, a vjerojatno zahvaljujući ocu, počela je ulagati i u vrijedne nekretnine. Vlasnica je luksuzne vile na Beverly Hillsu vrijedne 30 milijuna dolara, ima i imanje na Rhode Islandu procijenjeno na 17,75 milijuna dolara i približno 40 milijuna dolara vrijednu imovinu u središtu New Yorka.

Naravno, pokazala se i kao velikodušna donatorica, a široke ruke bila je u davanju pomoći stradalima od raznih prirodnih katastrofa. Mecena je mnogim obrazovnim institucijama, te je donirala i 4.000.000 dolara Kući slavnih country glazbe.

- Pametno širi svoje poslovno carstvo. S njezinom kontinuiranom dominacijom glazbenom industrijom i strateškim rastom njezinih poduzeća, postaje sve očiglednije da se ubrzano približava željenom statusu milijarderke, čime se postavlja kao simbol bez premca svoje ere, napisao je Forbes. Glazbeni stručnjaci pak kažu da je tajna uspjeha Taylor Swift u njezinoj iskrenosti u svemu što radi.

- Milijuni ljudi doživljavaju ju kao sebi ravnu, kao osobu koja pati, tuguje i raduje se na isti način kao i oni. Čak i kad je na bini, ona nije iznad njih, ona je jedna od njih, komentiraju.

Mnogi se pak pitaju – je li netko drugi mogao danas biti na njezinom mjestu? Odgovor je – da. Ali mu se nije poklopio takav splet okolnosti kao što je to slučaj s Taylor Swift – da ima neupitan talent, beskrajnu marljivost i sposobnost da krene ispočetka, te donosi bezbroj pametnih poslovnih odluka, i da ima roditelje koji se dobro razumiju u showbusiness.