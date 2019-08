Cura Dinamovog igrača: Prije utakmice pomolim se za Brunu

Prije utakmice zahvalim Bogu za sve dosadašnje Brunine uspjehe i zamolim ga da bude uz njega kao i do sada, govori nam Tea Slavica (19).

Djevojka igrača Dinama Brune Petkovića (24) slavila je pobjedu Modrih protiv norveškog Rosenborga, a posebno je bila ponosna na svoju bolju polovicu kad je u osmoj minuti zabio gol. Tea nam je otkrila kako vjerno prati svaku utakmicu te je Bruni najveća podrška.

Foto: Instagram

- Prije utakmice moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - objašnjava mlada studentica koju ne smetaju uvrede na račun žena nogometaša.

- Ne smeta me sto se loše priča o curama nogometaša. Ljudi koji se time zamaraju vjerojatno nemaju pametnijeg posla. Zbog čega smatram da ne trebam trošiti svoje misli na takve ljude - komentira. Osim studiranja, Tea je nedavno prihvatila ulogu u filmu poznatog indijskog glazbenika i glumca Prabhasa.

Foto: Instagram

- Još jedno prekrasno iskustvo, ali i dalje studiranje zauzima prvu smjernicu u mom životu. Plan za budućnost mi je završiti fakultet, a ostale stvari kao i moji hobiji uvijek će biti tu dok ne narušavaju moje studiranje - govori Tea kojoj je Bruno vječna podrška u svemu.

- Bruno je uvijek tu da mi pruži topli savjet, te je osoba koja me podržava u svemu. Kod Brune najviše volim to što mogu s njim pričati satima, zbog čega osjećam da rastem kao osoba kao i on uz mene - zaključila je.

