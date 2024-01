Ted iz 'Kako sam upoznao vašu majku' oženio se u 50. godini: 'Istina je da sam čekao tebe...'

Glumac Josh Radnor (49), zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku', vjenčao se s kliničkom psihologinjom Jordanom Jacobs. Sretne vijesti podijelio je na Instagramu.

- Oženio sam se! Prije dva tjedna. U laganoj mećavi. Bio je to nevjerojatno emotivan vikend ispunjen snježnim blaženstvom. Zahvalan sam tolikim ljudima što su došli na imanje Cedar Lakes kako bi bili s nama. Ali najviše sam zahvalan Jordan. Ne mogu vjerovati ogromnoj sreći da ovu izuzetnu ženu mogu zvati svojom suprugom - napisao je glumac.

Par se vjenčao 6. siječnja na imanju Cedar Lake u dolini Hudson u New Yorku, a ceremoniju nije pokvarila niti mećava.

- Gledam u beskraj tvojih zelenih očiju, i znam da to što se do sada nisam oženio nije bilo zbog nekog razočaranja.Istina je da se nisam oženio do sada jer sam čekao tebe - rekao je Josh svojoj supruzi u zavjetima, prenosi New York Times.

Josh i Jordana upoznali su se na meditaciji zvukom u veljači 2022. godine, a jednom prilikom je za New York Times progovorio o tome što je osjećao kada ju je prvi put ugledao.

- To je ona, to je tvoja žena - rekao je Radnor.