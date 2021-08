Splitski kantautor na jazz večeri posvećenoj Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci iz publike je pratio koncert u društvu plavokose dame.Nježno joj je primaknuo glavu i pričao joj na uho, što je i ovjekovječio fotoreporter.

POGLEDAJTE VIDEO:

Plavokosa dama pritom nije skidala osmijeh s lica. Potom se Tedi Spalato (67) popeo na binu i otpjevao “Picaferaj”. Plavokosa dama uživala je u njegovoj izvedbi Oliverova hita i u njegovu društvu cijelu večer. Tedi je u Veloj Luci bio danima, nastupao je na trajektu za Korčulu prošli ponedjeljak te pjevao na centralnoj večeri manifestacije “Trag u beskraju” u četvrtak.

Plavokosu gospođu upoznao je s prijateljima, koji su primijetili da Tedi blista. On je odgovorio da je za to zaslužna njegova pratilja. Kako doznajemo, riječ je o 49-godišnjoj Splićanki Branki, učiteljici joge i instruktorici pilatesa. Branka i Tedi navodno su se upoznali u splitskoj teretani, gdje je s njom imao privatne treninge pa se između njih ubrzo rodila simpatija. Pokušali smo dobiti Tedija za komentar, no nedostupan je bio danima. U ponedjeljak nam je pak samo kratko poslao poruku: “Pozdrav iz Italije”.

- Sretan sam, ne krijem je i to je sve što ću kazati. Bitan je Oliver! Nemojte mi zamjeriti, moj privatan život nije važan - rekao je Spalato zato prije nekoliko dana za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje zašto je rekao da je pijan kad je izašao na binu i je li se možda šalio, odgovorio je da nije.

- Nije šala. Oni su mene totalno opili. Elvis i ekipa. Antonio Serrano. To su svjetski glazbenici. Nije bilo planirano, rekli su mi da izađem i otpjevam ‘Picaferaj’, pa da vidimo što će ispasti. Opijen sam tom glazbom - zaključio je Tedi. Tedijeva posljednja poznata veza bila je s deset godina mlađom balerinom Lidijom Kroker, koja je glumila u njegovim spotovima za pjesme “Sve ću preživit”, “Zauvik tvoj” i “Moje izgubljeno blago”. Par je prekinuo prije 12 godina, a u vezi su bili dva desetljeća. Tad je priznao da bi njihov odnos bio drugačiji da su imali djecu i da nije razmišljao o braku jer u njemu “postoji neka sila koja se na određeni način odupire onome što se zove brak”.