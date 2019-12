Tedi Spalato: 'Oliver se nikad nije ljutija. Osim zbog trešete'

Gladno dijete koje je htjelo biti mesar jer “u nji” se svaki dan “jilo meso”. Mladić koji je na Stradunu ugledao djevojku i do kraja za nju čuvao sve nježne riječi svijeta. Prijatelj na kojega bi se svi oslonili kad dođu jutra puna nevolje. Najveća zvijezda kojemu nisu trebale treće traperice jer jedne ima na sebi, a druge su u ormaru. Tako velik, a tako jednostavan. Oliver. Njemu će 7. prosinca pjevati prijatelji u splitskoj Spaladium Areni. Oni bliski, s kojima je živio, koji bi sve dali da je tu. A on je o sebi govorio da je dosadan, smišan i nimalo zanimljiv. Glazbenik koji je iznio najljepše i najtužnije ljubavne stihove.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ufff, trenutak s Oliverom. Ma kakav trenutak?! Bilo je more toga. Čovik vedra duha, zafrkant, a na pozornici najveći profesionalac. Al’ ajde, ajmo ispočetka. Ja san inače Bajić po prezimenu, a prije prvog solističkog albuma dali su mi nadimak Spalato. Po starom imenu grada Splita, predratno vrime... S nama se često družija i moj brat Joke. I davnih dana, stojim ja s Oliverom, kad on ka iz vedra neba kaže: ‘Ako si ti Tedi Spalato, onda ćemo tvog brata zvat Joke Salona’. Ma ka iz rukava bi vadija šale, prisjetio se s osmijehom Tedi Spalato, Oliverov dugogodišnji prijatelj i glazbeni suradnik.

Splitska riva, zvuk Mediterana, more, brodica, špil karata i gitara. Nije im trebalo puno za dobru zabavu. Ali kad se radilo, radilo se. Iz njihove 'radionice' izlazile su one prave dalmatinske pjesme. Antologijske. Zajedno su napravili ostavštinu koju su 'baštinili' za buduće generacije. One pjesme nakon kojih se čovjek istodobno osjeća puno, prazno, sretno, iscrpljeno...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

I baš kad nam je Tedi počeo pričati o koncertima s Oliverom, prisjetio se još jedne anegdote koja mu je ostala urezana u sjećanju. Duboko. Jer prošle su puste godine...

- Mnogo godina ima san rep. Kosa mi je oslabila, pa san je mora skratit. Međutim, ostavija san malo više kose i izgledalo je ženskasto. Prvi me vidija Oliver i samo mi je reka: ‘Izgledaš ka šjora Keka’ - priča nam glazbenik.

Teško je izdvojiti jedan Oliverov koncert, ali nakon nekoliko sekundi stanke Spalato se “vratio” u 2001. godinu. Koncert u pulskoj Areni. Onaj koncert koji mnogi obožavatelji nazivaju kultnim. U trenutku u kojem se Tedi trebao popeti na pozornicu i s Oliverom otpjevati pjesmu 'Picaferaj', Dragojević se našalio: 'Ova pisma je ostala zahvaljujući Runjiću i jednom čoviku po kojem je grad dobio im'.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kad nisu radili nove pjesme, voljeli su baciti na karte. Trešeta. E tu bi se Oliver znao, kako Dalmatinci kažu, “ofendit” samo tako.

- Sićam se turneja. U slobodno vrime uvik bismo bacili na karte. E kakve su tu onda bile ćakule. Oliver, kad bi gubija, uvik bi govorija: Ti varaš, e ti njemu migaš, ne smiš migat na trešeti”. A čim bi vidija da gubi, odma bi se diga i presta igrat. Nikad ne bi dobro podnija poraz, uvik je mora dobivat. Jednom me dopalo da igran s njim u paru. Kompanjon. Vidija je odma da pristojno igran. I čim bih dobre karte bacija odma bi me lipo falija - kaže Tedi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U kartama je, kaže Spalato, bio dobar, ali niti blizu dobar kao kad bi se uhvatio gitare. Tu je bio maestralan. Najbolji. Bezvremenski.

- Bili smo u Americi. Nakon koncerta bija je neki domjenak. I došla jedna ura i govori Oliver meni: ‘E, znaš šta bi sad bilo najbolje?’. I ja si mislin reć će da idemo leć. Ali ne. Vikne on: ‘Ajmo mi sad lipo uzet gitaru i zapivat’. Došlo je šest i po i ma kakvi. Njemu se ne spava. Kakvu je energiju ima taj čovik - dodao je Spalato.

Za Olivera je, kaže, svaki nastup bio velika odgovornost. Mala dvorana ili velika arena. Nepoznato mjesto ili svjetska destinacija. Nije bilo bitno. I gotovo nezamislivo, Oliver, iako je bio jedan od najvećih, imao je, prisjeća se Tedi, tremu.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL

I nije riječ o onoj tremi kad se pogubiš i ruke ti se tresu prije izlaska pred jake reflektore i brojnu publiku. Imao je tremu iz respekta prema publici.

- Bez obzira na to koliko je ima utakmica u nogama, uvik je tu bila mala trema. Nije se to lako moglo vidit. Krio je i uvik bacija na zafrkancijiju. U svaki koncert je unosio cilog sebe. Bija je dostupan svima. Imao je bogat, a tako običan život. Nije volija uštogljenost, preseravanje. Ljubija je svakog čovika. I nikad se nije idija. Osim u kartama. Dobri moj kompanjon - zaključio je Spalato.

Tema: Oliverove nikada ispričane priče