Tenzije na crvenom tepihu? Paul Feig komentirao odnos između Anne Kendrick i Blake Lively...

Nove glasine o navodnom sukobu između glumica Blake Lively i Anna Kendrick pojavile su se tijekom premijere filma 'Another Simple Favor' na SXSW festivalu u Teksasu. Te tvrdnje iznijela je YouTuberica Melanie King na svojim društvenim mrežama uz fotografiju.

- Blake Lively i Anna Kendrick prije izlaska na crveni tepih na premijeri filma na SXSW festivalu. Mislim da je Blake bila prestravljena izaći na tepih jer je Anna ljuta i ne želi više raditi s njom - napisala je King.

Nakon događaja, Paul Feig, redatelj filma 'Another Simple Favor' komentirao je ove glasine.

- Hm...niste u pravu - napisao je Feig na društvenim mrežama.

Unatoč objavama, Lively i Kendrick na premijeri su zajedno pozirale na crvenom tepihu i pozitivno komentirale mogućnost ponovne suradnje.

Bila je ovo prva Livelyna premijera otkako je u tijeku sudskog postupka s redateljem i kolegom iz filma 'It Ends with Us', Justinom Baldonijem, kojeg je ranije tužila za seksualno uznemiravanje.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

'Another Simple Favor' nastavak je filma iz 2018. godine, a radnja se odvija oko ubojstava koja se događaju na talijanskom otoku Capri. Film će biti dostupan na platformi Amazon Prime Video početkom svibnja.