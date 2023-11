Tenzije se nisu smirile: Harry je pozvan na proslavu Charlesovog rođendana, ali ne želi doći...

Uskoro se bliži, točnije 14. studenog, proslava 75. rođendana kralja Charlesa III., a na njoj neće prisustvovati njegov mlađi sin, princ Harry (39).

Iako je odbjegli vojvoda od Sussexa dobio poziv za slavlje, kako tvrde izvori za Daily Mail, dolazak u London ne pada mu na pamet.

Navodno se odnosi između njega i oca nimalo nisu popravili pa se tako nisu vidjeli ni kada je princ početkom rujna bio u britanskoj prijestolnici kako bi odao počast pokojnoj baki, kraljici Elizabeti II. na prvu godišnjicu njezine smrti.

Tada je Charles s Camillom bio u škotskoj rezidenciji u Balmoralu gdje je kraljica i preminula i uputio mu je poziv da mu se pridruži, no on je to odbio i baki se naklonio na njezinom odru u kapelici u sklopu Buckinghamske palače.

Tako je Harry u samo dva mjeseca odbio dva očeva poziva da se sretnu i bar malo izglade razmirice. A njih ima uistinu mnogo.

Princu je 15. rujna bio rođendan, a kraljevska palača to nigdje nije službeno niti spomenula.

Raskol u kraljevskoj obitelji krenuo je kada su Harry i Meghan odlučili napustiti službene dužnosti u kraljevskoj obitelji i preseliti se u Ameriku.

Dodatno ulje na vatru dolili su intervjuom koji su dali Oprah Winfrey, a Harryjevi memoari Spare tu su vatru samo rasplamsali.

Navodno je Charlesa uvrijedilo i kako je njegov sin opisao njegovu ljubljenu Camillu ustvrdivši da je današnja britanska kraljica - pratilja proračunata i da je ona ta koja je mnoge dvorske tajne koje su se ticale njega i njegovog brata Williama otkrivala medijima.