Talentirani, ali i problematični holivudski glumac Shia LaBeouf (34) došao je do prekretnice u svojoj karijeri. Morat će u zatvor, ako dobrovoljno ne prihvati odraditi terapiju za kontrolu bijesa.

Kulminacija je to nevolja u koje je LaBeouf upao, a za sve je kriv alkohol. Priznaje to i sam glumac, no zasad se svog poroka nije uspio riješiti. Možda će život iza rešetaka konačno biti dovoljna motivacija.

Podsjetimo, LaBeouf se posvađao, a zatim i fizički obračunao s čovjekom na ulici. Usput mu je ukrao kapu. Sud mu je odredio pohađanja terapije za kontrolu bijesa jednom tjedno te program odvikavanja od alkohola. Mora se kloniti nasilja, predati policiji sve oružje koje i ako ima, a dobio je i zabranu pristupa žrtvi, piše LA Times.

Nisu to jedine Shijine žrtve. Nedavno su 34-godišnjega glumca u javnosti prozvale britanska glazbenica FKA Twigs (32), koja je podnijela tužbu protiv glumca u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje tijekom njihove jednogodišnje veze. Vijest je, dakako, postala goruća tema u Hollywoodu i na svjetskoj glazbenoj sceni, ali na tome nije stalo. Pop zvijezda Sia (44) ispričala je svoje iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu sa scene je pohvalila za hrabar javni istup.