Tereza Kesovija oprostila se od Gabi: 'Otišao je moj anđeo...'

Otišao je moj anđeo... Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja, napisala je Tereza Kesovija na društvenim mrežama, opraštajući se od njezine dugogodišnje prijateljice Gabi Novak koja je preminula prošlog tjedna u dobi od 89 godina. Tereza je objavila i niz fotografija s Gabi uz pjesmu Arsena Dedića 'odlazak'.

U komentarima ispod objave javljali su joj se brojni pratitelji i uputili joj riječi podrške.

'Kakve ljepotice, kakve dive, neponovljive', 'Draga Tere, u ovom bolnom trenutku povodom gubitka Vaše Gabi želim izraziti duboku sućut. Dostojanstveno otišla u zagrljaj svojem voljenom', 'Prijateljstvo nema granica i bezvremensko je', 'Kako vas je voljela', 'Prijateljstvo koje ne prestaje', pisali su joj pratitelji.

Tereza Kesovija i Gabi Novak družile su se desetljećima, a prije dva mjeseca su se posljednji put zajedno pojavile u javnosti, na komemoraciji za Matiju Dedića, sina Gabi i Arsena Dedića.