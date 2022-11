Tereza Kesovija pokazala svoje veliko srce: 'Boli me duša kada vidim da se situacija ne mijenja'

Pjevačica Tereza Kesovija (84) uz brojne nastupe, aktivno se bavi i humanitarnim radom. Trenutno je fokusirana na pomaganje stanovnicima Banije čiji su domovi pogođeni strašnim potresom.

- Da, to je nešto zbog čega me duša boli, duša me boli što postoje ljudi koji bi mogli nešto napraviti, a ne rade ništa i to je strašno. Obilazila sam ih bezbroj puta. Ljudi nemaju ni drva za ogrjev i onda još najgore što im se dogodi pokradu im drva iz njihovih vlastitih šuma - rekla je za IN magazin.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Tereza je nezadovoljna kako se sporo situacija rješava na tim područjima te ju izrazito pogađa to što ljudi i danas tamo spavaju u kontejnerima.

- Kad je hladno je hladno, a kad je vruće je nesnosno, nemaš nikakvu obranu od sunca to je sarkofag metalni užas. Iskreno me duša boli kad dođem tamo i vidim da se tim ljudima ama baš ništa promijenilo nije. Baš su zaboravljeni' - ispričala je Tereza.

Foto: Boris Šćitar/PIXSELL

Prisjetimo se, pjevačica je nedavno završila u bolnici zbog jake upale potkožnog tkiva na desnoj nozi, ali je ubrzo bila i puštena.

