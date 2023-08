Tereza Kesovija završila je u bolnici: 'Oblio me hladan znoj, počela me hvatati nesvjestica'

Glazbena diva Tereza Kesovija (84) u utorak je kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu u Dubravi. Za Jutarnji list rekla je kako se bolje osjeća te da ima lijepu i mirnu sobu te krasne medicinske sestre i osoblje koje brine o njoj.

- Što je bilo? A što bi bilo. Nije bilo dobro. Ja bih najradije da se o tome ni ne piše, jer ima ljudi kojima je puno gore nego meni - rekla je Kesovija. Dodala je i kako je Hitna ovih dana dva puta dolazila po nju, no da prvi put nije otišla u bolnicu.

- Ne volim bolnice, nadala sam se da ću je izbjeći ovog puta. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovno zacrnilo pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj - rekla je.

Glazbena diva rekla je kako teško podnosi vrućine koje su zahvatile Hrvatsku ovih dana, ali i teške situacije u kojima su se našli drugi ljudi, primjerice elementarne nepogode koje su zahvatile Sloveniju.

Podsjetimo, Kesovija se tijekom poplava našla u Sloveniji te podijelila svoje iskustvo s pratiteljima.

- Od petka ujutro krenula je katastrofa, voda se slijevala sa svih strana, ostali smo odsječeni jer su sve ceste prema nama odnijele riječne bujice, nije bilo telefonskih veza, mobilnog signala, interneta, opskrbe, TV ili radio signala. A mi nismo mogli niti smjeli ići ikamo. Hotel je srećom imao svoj agregat, ali je cijela Logarska dolina bila u mrklom mraku. Čulo se samo bjesomučno lijevanje kiše. Dražesni slapić kraj hotela, pretvorio se u monstruma koji je pokazao svu snagu i bijes prirode - napisala je.