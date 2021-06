Tereza Kesovija (82) postala je časnica. Naime, veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Gaël Veyssièren uručio joj je odličje Časnika reda umjetnosti i književnosti na svečanom domjenku u njegovoj rezidenciji na Tuškancu u kojoj su veleposlanik Veyssièren i njegova supruga Anthi ugostili šezdesetak uzvanika.

- Ona je velika zvijezda u Hrvatskoj i velika zvijezda u Francuskoj i ona je netko tko zaista voli Francusku. Za nas je vrlo važno promovirati takve ljude, zahvaliti im i reći im da i mi njih volimo. Naravno, činimo to onako kako možemo, kao institucije, ne brilijantno poput pjevača, pisaca, a ovo odličje koje je dobila specifično je za umjetnike, pisce, pjevače, performere, odluku o tome kome će se dodijeliti donosi francuska Ministrica kulture na preporuku veleposlanstava. Tereza je za nas važna osoba, umjetnica i mislim da je ponekad dobro zahvaliti na tome - rekao nam je Gaël Veyssièren.

Do Tereze smo uspjeli doći na samom kraju događanja.

- Prekrasno, jako sam emotivna i bole me noge od stajanja. Normalno da sam emotivno to primila. Lijepo je da su osjetili da sam to zaslužila i ne znam, ja sam im duboko zahvalna i radit ću i dalje onako kako sam radila i ranije, sve dok mi onaj gore Gospodin da za to vremena - rekla nam je diva.

Na uručenje je došla Terezina obitelj, sin Alan sa suprugom Ljiljanom, a unuka Mila u javnosti se po prvi put pojavila u pratnji Filipa Marinića.

Stigao je i Terezin bivši suprug, glazbenik Miro Ungar sa suprugom Sarom, kao i Terezina najvjernija prijateljica, pjevačka diva Gabi Novak (84), Ksenija Urličić (81) i Jacques Houdek (40).

Gabi Novak bila je posebno emotivna.

- To su oni rijetki trenuci jedne osobe koja je stvarno zaslužila tako nešto, koja je stvarno pridonijela kulturi van naše zemlje. Napravila je jedan divan spoj između Francuza i naše kulture. Meni je užitak je slušati kako govori i hvala Bogu da netko tako srčano i pošteno prihvaća i nagrađuje ljude koji se bore, koji rade, koji su marljivi i pridonose kulturi na najvišem nivou. I tu je Tereza napravila jako puno i stvarno sam presretna. Život nas koji smo u lijepim godinama. Ja znam Terezu 60 godina i odonda je krenulo naše poznanstvo i kroz život smo prošle i bure i oluje i ona je plemenita, beskrajno srčana i u svemu što je radila dala je sebe 100 posto . Hvala Bogu da je to netko vidio izvan naše zemlje - rekla nam je Gabi.

I Jacques Houdek bio je pun riječi hvale za kolegicu i prijateljicu.

- Ja sam ovdje danas upravo po tko zna koji put, a nikada dovoljno pružim podršku i viknem jedan veliki 'bravo' jednoj karijeri koja je neponovljiva, jednoj osobi koja je neponovljiva, legendi, divi, najvećoj pjevačici zabavne glazbe. Najveći mi je privilegij što je mogu zvati prijateljicom i zato sam tu danas. Zato što sam uvijek bezrezervna podrška svemu što ona predstavlja - rekao nam je Jacques Houdek.

Čelična Lady Zabavnog programa HRT-a, bila je oduševljena time što je Tereza ponovo odlikovali.

- Ja sam se zapravo iznenadila koliko su Francuzi pratili njezin opus, da su je prepoznali u toj mjeri da su je sad ponovo odlikovali. Lijepo je bilo, bilo je puno prijatelja, puno poznanika. Francuski je moj prvi jezik, ja obožavam francusku kulturu i šansonu. S Terezom sam godinama u prijateljstvu, nikad tu nije bilo pomućenih odnosa. Drago mi je da sam bila ovdje - rekla nam je Ksenija Urličić.

Među uzvanicima bila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, krapinsko – zagorski župan Željko Kolar te Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Na kraju je premijerno prikazan i Terezin novi spot za pjesmu 'Kilimandjaro sans neige'.

