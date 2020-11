Njegova\u00a0donacija potrebitima nije pro\u0161la nezapa\u017eeno, a pratitelji su ga pohvalili za potez koji\u00a0sasvim sigurno nije zna\u010dajan udar na njegov bud\u017eet, ali je lijepa gesta u blagdanskom duhu.\u00a0

Schwarzenegger\u00a0je krajem listopada\u00a0podvrgnut operaciji srca, no ekspresno se vratio svojim dnevnim rutinama, uklju\u010duju\u0107i i treninge. Od razno\u0161enja purica\u00a0sprije\u010dile su ga ipak epidemiolo\u0161ke mjere.\u00a0

Terminator poklonio 500 purica

Njegova donacija potrebitima nije prošla nezapaženo, a pratitelji su ga pohvalili za potez koji sasvim sigurno nije značajan udar na njegov budžet, ali je lijepa gesta u blagdanskom duhu

<p>Zvijezda akcijskih filmova <strong>Arnold Schwarzenegger</strong> (73) za američki Dan zahvalnosti poštovao je tradiciju pa je pripremio puricu, no nije snagator, kao mnogi, kupio samo jednu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sretan vam Dan zahvalnosti! Budite zahvalni, budite sigurni i poklanjajte. Svake godine doniram 500 purica. Ove godine nisam to mogao uraditi sam, ali poslao sam purice u prave ruke - objavio je glumac.</p><p>Njegova donacija potrebitima nije prošla nezapaženo, a pratitelji su ga pohvalili za potez koji sasvim sigurno nije značajan udar na njegov budžet, ali je lijepa gesta u blagdanskom duhu. </p><p>Schwarzenegger je krajem listopada podvrgnut operaciji srca, no ekspresno se vratio svojim dnevnim rutinama, uključujući i treninge. Od raznošenja purica spriječile su ga ipak epidemiološke mjere. </p>