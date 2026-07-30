Terry Crews je prije glume bio uspješni sportaš, no mračna tajna skoro mu je uništila brak

Terry Crews rođen je 30. srpnja 1968. u američkom gradu Flintu. Odrastao je u strogoj kršćanskoj obitelji, a djetinjstvo mu nije bilo lako. Kasnije je otvoreno pričao o nategnutom odnosu s ocem, koji je imao problema s alkoholom, te o iskustvima koja su ga oblikovala kao osobu. Već tijekom školovanja pokazivao je talent za umjetnost te je nakon završetka srednje škole dobio stipendiju za prestižni Interlochen Center for the Arts. Ipak, ljubav prema sportu odvela ga je na Sveučilište Western Michigan, gdje je zahvaljujući nogometnoj stipendiji studirao umjetnost i istodobno igrao za sveučilišnu momčad.

Na fakultetu se istaknuo kao obrambeni igrač te je bio jedan od važnih članova momčadi Western Michigan Broncos, koja je 1988. godine osvojila naslov prvaka Mid-American Conference. Njegove igre privukle su pozornost NFL klubova pa su ga 1991. godine u jedanaestom krugu drafta odabrali Los Angeles Ramsi.

Profesionalna nogometna karijera trajala je nekoliko godina. Nakon dvije sezone u Ramsima nastupao je i za San Diego Chargerse, Washington Redskinse i Philadelphia Eaglese, a jedno je vrijeme igrao i za njemačku momčad Rhein Fire u tadašnjoj World League of American Football. Iako nije postao jedna od najvećih NFL zvijezda, stekao je vrijedno iskustvo koje će mu kasnije pomoći u izgradnji glumačke karijere.

Premiere "the Lego Ninjago Movie" | Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

Zanimljivo, tijekom sportske karijere nije se odrekao svoje umjetničke strane. Crews je izrađivao ilustracije i litografije s NFL tematikom koje su se prodavale kao sportski kolekcionarski predmeti.

Nakon što se umirovio od profesionalnog nogometa 1997. godine odlučio je ostvariti novi san, postati glumac. U početku je dobivao manje televizijske uloge, uključujući akcijski show "Battle Dome", gdje je glumio lik T-Moneyja. Filmski debi ostvario je 2000. godine u znanstvenofantastičnom filmu "The 6th Day", u kojem je glavnu ulogu imao Arnold Schwarzenegger. Uslijedile su manje uloge u filmovima poput "Serving Sara", "Friday After Next" i "Deliver Us From Eva", no prava prekretnica dogodila se kada je dobio ulogu Juliusa Rocka u popularnoj humorističnoj seriji "Everybody Hates Chris". Njegov osebujni smisao za humor i prirodna karizma brzo su ga učinili jednim od omiljenih televizijskih glumaca.

Istodobno je gradio i filmsku karijeru. Publika ga pamti po komediji "White Chicks", remakeu "The Longest Yard" te filmu "Norbit". Kasnije je ostvario zapažene uloge u naslovima poput "Balls of Fury", "Get Smart" i "Terminator Salvation", dok je globalnu prepoznatljivost stekao kao Hale Caesar u akcijskoj franšizi "The Expendables", gdje je glumio uz Sylvestera Stallonea, Jasona Stathama i Jasona Stathama. Tu je ulogu ponovio u nastavcima serijala, ali i u videoigri temeljenoj na filmovima.

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Osim na velikom platnu, Crews je ostvario veliki uspjeh i na televiziji. Sa svojom je obitelji snimio reality serijal "The Family Crews", koji je prikazivao njihov svakodnevni život. Publika ga je zatim mogla gledati u serijama "Are We There Yet?", Arrested Development i posebno u višestruko nagrađivanoj humorističnoj seriji "Brooklyn Nine-Nine", u kojoj je tumačio kapetana Terryja Jeffordsa. Upravo je ta uloga dodatno učvrstila njegov status jednog od najomiljenijih televizijskih glumaca.

- To sam zapravo ja. Lik se zove Terry upravo zato što predstavlja mene. Scenaristi su često uzimali događaje iz mog stvarnog života i ugrađivali ih u epizode. Ispričam im neku anegdotu, a već dvije ili tri epizode kasnije ona se pojavi u seriji. To mi je stvarno sjajno iskustvo. Ne mogu reći da je itko ikada pisao ulogu isključivo za mene, ali ono što je posebno jest činjenica da likove i priče prilagođavaju onome kakvi mi uistinu jesmo - komentirao je Crews u intervjuu za časopis Paste.

Godine 2014. nastavio je nizati uspjehe glumeći u romantičnoj komediji "Blended" s Adamom Sandlerom i Drew Barrymore, a iste je godine postao i voditelj američke verzije popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?". Široj publici poznat je i kao zaštitno lice serije duhovitih reklama za Old Spice, u kojima je njegov energični nastup postao dio popularne kulture.

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Svoj glas posudio je brojnim animiranim projektima, među kojima su serija "American Dad!" i film "Cloudy With a Chance of Meatballs 2". Godine 2018. pojavio se i u superherojskom filmu "Deadpool 2", gdje je utjelovio Bedlama. Paralelno je razvijao i voditeljsku karijeru, vodeći Netflixovo natjecanje Ultimate Beastmaster te emisiju "America's Got Talent: The Champions".

Osim glume, Terry Crews okušao se i kao pisac. Godine 2014. objavio je autobiografiju "Manhood: How to Be a Better Man—Or Just Live With One", u kojoj iskreno govori o odrastanju, obiteljskim problemima, putu prema Hollywoodu te osobnim borbama. Posebno je odjeknulo njegovo priznanje o dugogodišnjoj ovisnosti o pornografiji, koja je započela još u djetinjstvu i gotovo uništila njegov brak. Otvoreno govoreći o toj temi, želio je potaknuti druge da potraže pomoć i pokaže kako je moguće promijeniti život.

- Naučio sam živjeti na ovaj način, ali do toga nisam došao preko noći. Bio je to dug proces, sastavljen od brojnih malih koraka koji su me postupno doveli do mjesta na kojem sam danas. Mogu vam reći da je Terry Crews s 21 godinom bio potpuno drugačija osoba. Bio sam vrlo arogantan, hladan i grub. Zapravo, to uopće nisam bio pravi ja, već samo maska koju sam nosio - istaknuo je glumac.

Nakon što je prevladao osobne izazove, uspio je obnoviti odnos sa suprugom Rebeccom, bivšom kraljicom ljepote i pjevačicom kršćanske glazbe, s kojom je u braku od 1990. godine. Zajedno imaju petero djece, kćeri Azriel, Tera, Wynfrey i Naomi Burton te sina Isaiaha.