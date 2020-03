'Teško djetinjstvo sam imala, a pravu tragediju s 20 godina...'

Hakija Špago (41) i Marijana Črlenec (28) iz showa 'Ljubav je na selu' u jučerašnjoj su epizodi obišli muzej Seljačke bune, a posjet dvorcu dao im je ideju za zanimljiv test.

- Ti ćeš složiti dvorac kako misliš da ga ja zaslužujem, a ja ću raditi dvorac kakav ja smatram da bih trebala imati - predložila je Marijana pa su se ona i Hakija bacili na slaganje kockica. Zatim je došlo vrijeme da pokažu dvorce jedno drugome.

- Ja sam to nakitio na različite načine sve da bi se njoj svidjelo. U ovom dvorcu imaš sve moguće objekte, koji su potrebni za jednu princezu. Tu dolje je garaža za deset automobila - započeo je Hakija i pokazao Marijani garaže i apartmane koje joj je izgradio.

A onda je slijedilo iznenađenje jer je Marijanin dvorac bio veoma skroman.

- Ovo tu je zaštitna ograda… Važno je da u životu da imaš nečiju zaštitu, da imaš ulaz, prozore i dvije osobe zajedno, a garaže, dvorci i kule ne znače ništa - objasnila mu je i nastavila:

- To se jednom riječi zove obitelj - rekla je Marijana koju je naizgled bezazlena igra dovela do suza. Ispričala je kako je to zato što je imala težak život.

- Nisam imala prilike doživjeti taj pravi osjećaj obitelji i to me zapravo vratilo u moje djetinjstvo - rekla je Marijana i zaplakala. Gledatelji su komentirali kako su dosad vidjeli Marijanu u razuzdanim izdanjima gdje se ljubila s Hakijom i strastveno plesala, a sad je dokazala da je 'normalna' i da samo želi imati obitelj.

- Svaka čast. Definitivno sam zbog ovog promijenio mišljenje o tebi, Marijana - poručili su joj. Natjecateljica iz Zagreba za RTL TV sve je detaljnije objasnila.

- Kada bi me netko pitao za moj život, rekla bih mu da to nije bio život, to je bilo preživljavanje. Imala sam teško djetinjstvo, za koje smatram da nije bilo djetinjstvo, ali moja najveća tragedija počinje od moje dvadesete godine. U usporedbi s tim, moje djetinjstvo izgleda kao med i mlijeko, a nije to uopće bilo - rekla je Marijana.

