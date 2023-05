Težak život Zoe Saldane: Oca je izgubila sa samo devet godina, a u školi su joj se rugali izgledu

Američka glumica dominikanskih korijera, Zoe Saldana (44), ponovno se vratila u lik superjunakinje Gamore u filmu 'Čuvari galaksije'.

Treći nastavak filma obara sve rekorde, baš kao i film 'Avatar: Put vode' u kojem je glumila prošle godine.

Saldana je progovorila i tome koliko voli akcijske filmove jer preko njih želi poručiti ženama da budu snažne i svoje.

- Obožavam akcijske filmove. Kao djevojčica nisam gledala filmove o princezama i romantičnim junakinjama koje čekaju svoga princa na bijelom konju. Moji su idoli bili Ellen Ripley iz 'Aliena' i Sarah Connor iz 'Terminatora' - izjavila je jednom prilikom.

- One su mi na neki način pokazale put i pomagale mi kad sam se iz New Jerseyja preselila baki i djedi u Dominikansku Republiku, gdje su me ismijavali samo zato što sam bila drukčija - dodala je Zoe.

Saldana je progovorila o svom podrijetlu i djetinjstvu. Njezini su se roditelji preselili u Ameriku kako bi im pružili bolji život.

- Ja sam tri četvrtine Dominikanka i jednom četvrtinom Portorikanka. Istovremeno sam i Amerikanka, no prije svega sam crnkinja - rekla je jednom prilikom i istaknula da je u školi pričala na engleskom jeziku, a doma na španjolskom - izjavila je glumica u intervjuu za WIRED.

Iako je sve bilo idilično, njezinu je obitelj 1987. godine zadesila velika tragedija, njezin otac poginuo je u prometnoj nezgodi dok je Zoe imala svega 9 godina.

- Sjećam se kao danas. Baka nas je posjela na kauč i rekla nam da tate više nema, ali da moramo nastaviti živjeti. I on bi to želio, dodala je i objasnila da je život takav: smrt je zakucala na naša vrata i uzela jednog od nas - ispričala je tada.

Nakon smrti oca, njezina majka je odlučila da se Zoe i njezine sestre vrate u Dominkansku Republiku.

- Morale smo se priviknuti na mnogo toga. Tamo nije bilo zime, ni snijega, ni jabuka i grožđa, nego manga i guava. Možda to nekome zvuči kao nevažna sitnica, no kad se sve zbroji i oduzme, život nam se potpuno promijenio - kako prenosi Blast.

- I u školi su na nas gledali kao da smo izvanzemaljci jer smo bile drukčije od naših vršnjakinja iz Dominikane. No, znala sam se postaviti pa sam sve to brzo prevladala - rekla je glumica.

Inače, Saldana je u braku s talijanskim slikarom Marcom Peregom (44) kojeg je upoznala u avionu kada je letjela iz Los Angelesa za New York prije 10 godina.

- Poletjeli smo u 6.30 ujutro, a ispred mene je u avionu sjedio muškarac za kojeg sam odmah shvatila da je pravi za mene. Najednom su me preplavili osjećaji, a vibracije su bile tako snažne da ih je i on osjetio i okrenuo se. Bila je to ljubav na prvi pogled za oboje - priznala je za USA Today.

Nakon samo nekoliko mjeseci veze, par se vjenčao u Londonu, a 2014. godine dobili su blizance Cya i Bowieja. Dvije godine nakon dobili su i treće dijete, Zenu.