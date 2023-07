The Eaglesi najavili oproštajnu turneju: 'Sve ima svoje vrijeme'

The Eaglesi su najavili oproštajnu turneju 'The Long Goodbye' nakon 52 godine postojanja.

Bend, koji čine Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, s Vinceom Gillom i Deaconom Freyem, kaže da će njihova nadolazeća turneja 'The Long Goodbye' biti posljednja.

Najavljeno je 13 početnih koncerata, koji počinju 7. rujna u njujorškom Madison Square Gardenu i traju do 14. studenog. Steely Dan, koji je ime Eaglesa proslavio u njihovoj pjesmi "Everything You Did", otvorit će te koncerte.

- Eaglesi su imali čudesnu 52-godišnju odiseju, nastupajući za ljude diljem svijeta; održavajući glazbu živom usprkos tragičnim gubicima, preokretima i neuspjesima mnogih vrsta - rekao je bend koji je osnovan davne 1971. godine,

- Zasluge i zahvale idu našem dugogodišnjem menadžerskom timu, našem predanom timu i našim iznimnim pratećim glazbenicima za pružanje vješte i nepokolebljive podrške, tijekom ovih mnogih godina. Znamo koliko smo sretni i zaista smo zahvalni. Naš dugogodišnji rad je trajao daleko duže nego što je itko od nas ikada sanjao. Ali, sve ima svoje vrijeme i došlo je vrijeme da zatvorimo krug - nadodali su.

- Želimo svim našim obožavateljima dati priliku da nas vide u ovoj posljednjoj rundi. Dakle, informacije o rasporedu bit će objavljene kada se datumi odrede. Poteškoće s rezervacijom mjesta za više noći mogu zahtijevati da se vratimo u određene gradove, ovisno o potražnji. Ali, nadamo se da ćemo vidjeti što više vas prije nego završimo - rekli su.

- Ono što je najvažnije, zahvaljujemo vam od srca što ste prihvatili ovaj bend i njegovu glazbu. Na kraju dana, vi ste razlog zbog kojeg smo uspjeli nastaviti više od pet desetljeća. Ovo je naš labuđi pjev, ali glazba traje i traje - zaključili su.

Inače, The Eaglesi su prodali više od 150 milijuna primjeraka albuma 'Hotel California' koji je uvršten i u Rock And Roll Hall Of Fame 1998. godine.