Trojica muškaraca optužena za krađu stihova pjesme 'Hotel California' kultnih Eaglesa

Foto: Imdb/Promo

Okružni tužitelj Manhattana rekao je da materijali uključuju stihove pjesama 'Hotel California', 'Life in the Fast Lane' i 'New Kid In Town'

Trojica muškaraca optužena su na sudu u New Yorku za posjedovanje oko 100 stranica ukradenih od pjevača Dona Henleya (74) koje sadrže rukom pisane bilješke i stihove za hit album Eaglesa iz 1976. "Hotel California". Glenn Horowitz (66), Craig Inciardi (58) i Edward Kosinski (59) optuženi su u utorak da su pokušali prodati materijale, vrijedne više od milijun dolara, te da su lagali aukcijskim kućama, potencijalnim kupcima i policiji o tome kako su ih nabavili. Okružni tužitelj Manhattana Alvin Bragg (48) rekao je da materijali uključuju stihove pjesama 'Hotel California', 'Life in the Fast Lane' i 'New Kid In Town'. Horowitz, Inciardi i Kosinski izjasnili su se da nisu krivi za optužbe za urotu i nezakoniti posjed. Tužitelji su rekli da je potencijalni biograf Eaglesa ukrao materijale kasnih 1970-ih i prodao ih 2005. trgovcu rijetkim knjigama Horowitzu. On ih je tada navodno prodao Inciardiju i Kosinskom, koji su ih pokušali prodati u aukcijskim kućama Christie's i Sotheby's ili prisiliti Henleya da ih otkupi. Optužnica sadrži desetke e-poruka o navodnoj 7 i pol godišnjoj uroti optuženika, uključujući Horowitzevu sugestiju da se pretvara da mu je pjevač Eaglesa Glenn Frey (74) dao ukradene tekstove. Frey je 'mrtav i identificiranje njega kao izvora zauvijek bi riješilo problem', Horowitz je navodno napisao u veljači 2017. godine, 13 mjeseci nakon Freyeve smrti. Menadžer Eaglesa Irving Azoff (74) rekao je da nitko nema pravo profitirati od 'direktne krađe nezamjenjivih dijelova glazbene povijesti, veselimo se povratku Donove imovine'. Pjesma 'Hotel California' poznata je po apstraktnim tekstovima za koje je Henley rekao da opisuju američku stvarnost, te dugom gitarskom uvodu Dona Feldera (74) i Joea Walsha. Istoimeni album je 1977. godine osvojio nagradu Grammy za najbolju ploču godine.