Obavijesti

Show

Komentari 0
POVRATAK NA JARUN

The Flaming Lips stižu u Zagreb na 18. izdanje INmusica!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
The Flaming Lips stižu u Zagreb na 18. izdanje INmusica!
Zagreb: T-mobile INmusic festival, The Flaming Lips | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

The Flaming Lips se pridružuju već impresivnom lineupu 18. izdanja INmusic festivala, kojeg predvode Gorillaz, Jack White i IDLES.

Psihodelični i ekscentrični The Flaming Lips pridružuju se impresivnom lineupu 18. izdanja INmusica, vraćajući se na Jarun povodom velike proslave 20 godina festivala, nakon što su 2010. godine oduševili zagrebačku publiku svojim nezaboravnim nastupom.

Zagreb: T-mobile INmusic festival, The Flaming Lips
Zagreb: T-mobile INmusic festival, The Flaming Lips | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osnovani 1983. u Oklahoma Cityju, The Flaming Lips su tijekom više od četiri desetljeća izgradili status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog rocka. Dobitnici su 3 Grammyja, jedne nominacije za nagradu Tony i ponosni vlasnici RIAA zlatne ploče za album “Yoshimi Battles the Pink Robots”, dok ih je magazin Q uvrstio među “50 bendova koje morate vidjeti prije nego umrete”. Njjihovi su koncerti raskošan i gotovo nadrealan spoj glazbe, performansa i vizualne umjetnosti, ispunjeni konfetima, balonima, svjetlosnim instalacijama i eksplozijom boja koja briše granicu između pozornice i publike.

NOVO IME Jack White se pridružuje listi headlinera jubilarnog INmusica
Jack White se pridružuje listi headlinera jubilarnog INmusica

The Flaming Lips su u svojoj karijeri surađivali s izuzetnim rasponom glazbenika – od Miley Cyrus i Chrisa Martina do Kacey Musgraves, Yoko Ono i The Chemical Brothers – a njihova glazba pojavila se u brojnim filmovima, TV emisijama i reklamama, uključujući i Super Bowl spot. Paralelno s glazbom, frontmen Wayne Coyne razvio je i upečatljenu likovnu estetiku benda, prepoznatljivu po omotima albuma i njegovoj putujućoj umjetničkoj instalaciji “The King’s Mouth”, prikazanoj u brojnim američkim muzejima suvremene umjetnosti.

Njihov najnoviji album, “American Head” (2020.) povratak je melodičnijem, introspektivnijem izrazu. Hvaljen je kao njihovo najbolje izdanje u posljednjih desetak godina te je uvršten na brojne liste najboljih albuma godine diljem svijeta. I nakon 22 studijska albuma, 11 EP-eva, 11 kompilacija i niza eksperimentalnih izdanja, The Flaming Lips i dalje djeluju s istom radoznalošću i slobodom zbog kojih su i postali istinska američka glazbena institucija, odnosno bend koji je stvorio vlastiti žanr.

LIPANJ 2026. Grupa Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!
Grupa Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!

The Flaming Lips se pridružuju već impresivnom lineupu 18. izdanja INmusic festivala, kojeg predvode Gorillaz, Jack White i IDLES, a čijim će se nastupima obilježiti jubilarnih 20 godina INmusica. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 119 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 119 €. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...
BUJNE DAME NA GALA VEČERI

FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe
ŽIVOT S DIJAGNOZOM

Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe

Glumica je progovorila o izazovima majčinstva, osobito kao majka trojice dječaka, od kojih sin Jakov ima autizam, a Ivan ADHD

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025