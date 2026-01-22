Obavijesti

3. ožujka

The Frajle se vraćaju u Lisinski!

The Frajle se vraćaju u Lisinski!
Foto: Boris Rezak

Bit će još glasnije, emotivnije i – još više naše - poručuju Nataša Mihajlović te sestre Jelena i Nevena Buča, naglašavajući kako ih uz ovu dvoranu vežu neke od najljepših uspomena u karijeri

The Frajle vraćaju se u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u Zagrebu 3. ožujka 2026. godine! Publiku koja ih već s prvim taktovima prati na nogama ponovno očekuje koncert pun emocija, energije, humora i glazbene čarolije.

INSPIRATIVNO Popularne The Frajle okušale su se nedavno i u ulozi predavačica
Popularne The Frajle okušale su se nedavno i u ulozi predavačica

The Frajle ponovno dolaze kako bi zahvalile vjernoj zagrebačkoj publici i priredile novu nezaboravnu večer o kojoj će se dugo pričati. 

- Bit će još glasnije, emotivnije i – još više naše - poručuju Nataša Mihajlović te sestre Jelena i Nevena Buča, naglašavajući kako ih uz ovu dvoranu vežu neke od najljepših uspomena u karijeri. Ovaj koncert početak je njihove 'Boemske turneje' tijekom koje planiraju koncerte u nekim od najljepših koncertnih prostora diljem Hrvatske. 

Foto: Boris Rezak

Uz poznate hitove, The Frajle pripremaju i nova iznenađenja - među kojima su posebni gosti koji su i proteklih godina bili dio repertoara u Lisinskom.

Osim autorskih pjesama kao što su  "Tamburaši", "Ich liebe dich", “ Moje duše duša”, Frajle će ponovno izvesti i legendarne obrade “Meni trebaš ti” , ali i poznate čardaš ritmove poput "Moja mala nema mane”, "Evo banke cigane moj" i mnoge druge.

- Prošli put dvorana je disala kao jedno i nitko nije otišao kući ravnodušan. Upravo to želimo ponovno - da svatko tko dođe osjeti čaroliju koju nosi glazba, zajedništvo i pripadanje te s nama stvori večer koju ćemo svi pamtiti. Ne želimo da nas publika samo sluša, već da zajedno s nama proživi svaku pjesmu - zaključuju The Frajle.

Foto: Boris Rezak

Novosadske umjetnice ove godine slave 17. rođendan benda, a uz nastupe diljem regije i nove pjesme pripremaju i dodatne projekte o kojima će uskoro biti više riječi. Ulaznice za koncert dostupne su na blagajni dvorane Lisinski i ovom linku: https://lisinski.hr/hr/checkout?ID=441

