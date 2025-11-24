Pored rasprodanih koncerata, sestre Buča pronašle su vremena i za posjet jednom zagrebačkom fakultetu, gdje u studenti, profesori, treneri i sportaši imali priliku poslušati njihovo zanimljivo predavanje
Popularne The Frajle okušale su se nedavno i u ulozi predavačica
Iako publika često vidi samo ono što se događa na pozornici, pravo iznenađenje stiže tek kad se svjetla ugase. To svakako vrijedi za članice omiljene ženske skupine The Frajle i osnivačice Frajla edukativnog centra, Jelenu i Nevenu Buču, koje su se pored uspješnih koncerata diljem regije, izvrsno snašle i u novoj ulozi - predavačica.
Sestre Buča tako su na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održale inspirativno predavanje na temu glasa i treme, odnosno izazova s kojima se susreće svatko tko stane pred publiku, bez obzira na profesiju.
Raspjevane dame koje godinama oduševljavaju regionalnu publiku svojim nastupima, sada oduševljavaju i svojim predavanjima. Umjesto obožavatelja njihove glazbe, ovoga puta u publici su sjedili sportaši, profesori, studenti i treneri, koji su uživali u toplom i praktičnom predavanju u kojem su Jelena i Nevena podijelile svoje bogato scensko iskustvo te konkretne savjete o očuvanju glasa, prevladavanju treme i izgradnji sigurnosti u komunikaciji.
'Uistinu je posebno zakoračiti u ovu novu ulogu koju smo Jelena i ja preuzele - ulogu u kojoj naš glas više nije samo glazbeni alat, nego most prema ljudima koji traže sigurnost u vlastitom izrazu. Sve više susrećemo one koji se bore s tremom, nesigurnošću ili jednostavno ne znaju kako predstaviti ono što rade na način koji ih istinski predstavlja. Upravo zato želimo dijeliti svoje iskustvo - da pokažemo kako se ti strahovi mogu razumjeti, savladati i pretvoriti u snagu', otkrila je Nevena te istaknula kako ovo nije bilo samo jedno predavanje između koncerata.
'Ovo je put koji nastavljamo s velikim entuzijazmom. Sljedeća destinacija je Osijek, 3. prosinca u 12 sati na Kineziološkom fakultetu, kada ćemo najaviti i jednu uzbudljivu vijest, a 16. prosinca u 19 sati na rasporedu je online webinar našeg centra za sve koji žele čuti naše iskustvo i naučiti kako pravilno koristiti i sačuvati svoj glas. Edukacije se šire, interes raste i veseli nas što ćemo kroz sljedeće susrete još dublje uroniti u svijet glasa i svega onoga što ga čini snažnim, sigurnim i autentičnim', zaključila je Nevena.
Osim što su vrhunske glazbenice, umjetnice, skladateljice, autorice tekstova i neumorne zabavljačice, manje su poznate druge karijere ovih raspjevanih dama. Naime, Nevena je diplomirana psihologinja, dok je Jelena diplomirala ekologiju s metodikom nastave. Spoj umjetnosti, znanosti i životnog iskustva pokazao se kao dobitna kombinacija za uspjeh Frajla edukativnog centra, koji je postao jedinstveno mjesto za edukaciju o glasu, higijeni glasa, tremi i scenskoj prisutnosti.
Frajla edukativni centar prethodno je održao predavanja i u Splitu te Podgorici. Splitsko predavanje, na kojem su većinu okupljenih činili sportaši, treneri i mladi nogometaši, ali i polaznici drugih profesija, privuklo je veliki broj zainteresiranih. Posebno je odjeknulo to što sportaši, uslijed napornih treninga, natjecanja i svakodnevnih mentalnih izazova, sve češće imaju probleme s glasnicama, tremom i samopouzdanjem - temama koje su u fokusu Frajla edukativnog centra. Podgorička publika također je pokazala snažan interes, što potvrđuje rastuću potrebu za ovakvom vrstom edukacije.
Za kraj, sestre Buča ističu kako im je nasmijana, motivirana i iskreno dirnuta publika na izlasku iz dvorane nakon predavanja najveća nagrada, kao i motivacija za dalje. Važno je da sa sobom kući ponesu iskustvo koje na jedinstven način spaja umjetnost, znanost i emociju. Upravo takav spoj tipičan je za The Frajle - vrhunske zabavljačice koje osvajaju publiku svojim šarmom, glasom i energijom gdje god se pojave.
Ovoga puta oduševile su u nešto drugačijem formatu, ali s istim onim prepoznatljivim žarom zbog kojeg ih publika toliko voli. I još jednom su dokazale da, bilo na pozornici ili na predavanju, znaju ostaviti trag na ljudima koji ih slušaju.
Bend ove godine slavi 16. rođendan. Uz koncerte i nove pjesme, ove umjetnice pripremaju i niz novih projekata, a sve novosti možete pratiti na web stranici www.nevenabuca.com.
