The National su prvi headlineri sljedećeg INmusic festivala

Miljenici hrvatske koncertne publike, The National, vraćaju se nakon šest godina u Hrvatsku kao jedni od headlinera povratničkog, 16. INmusic festivala, koji će se održati od 24. do 26. lipnja na jarunskim otocima, najavio je INmusic festival.

U Zagrebu će nastupiti u suradnji sa Žednim uhom, organizatorom koncerata zahvaljujući kojima su više puta svirali u Hrvatskoj u proteklih dvadesetak godina, od njihovog prvog i već mitskog nastupa u KSET-u 2004. izgradivši čvrstu bazu fanova.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Od posljednjeg nastupa na zagrebačkoj Šalati u ljeto 2018. godine i promocije nagrađivanog sedmog albuma 'Sleep Well Beast' za bend se puno promijenilo, od razvitka vlastitog zvuka i naracije kroz glazbene suradnje sa Sharon van Etten, Justinom Vernonom, Lisom Hannigan i drugima, do privatnih poteškoća i suočavanja s post-pandemijskim stanjem duha, napominje se u najavi.

Iako je pred dvije godine budućnost benda, kako su sami rekli, bila upitna uslijed kreativne i osobne krize, uspjeli su ponovno pronaći svoju stvaralačku i ljudsku koheziju.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nakon četverogodišnje izdavačke pauze u 2023. su izdali čak dva studijska albuma – 'First Two Pages of Frankenstein' u travnju te 'Laugh Track' u rujnu. Na prvom gostuju Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens i Taylor Swift, dok drugi karakterizira istraživački i vibrantni duh.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Na krilima jedinstvene sinergije devetog i desetog studijskog albuma The National se pred hrvatsku publiku vraćaju s novim kreativnim žarom i posebnim naglaskom upravo na izvedbu uživo te sve sretne neizvjesnosti koje interakcija s publikom uživo nosi.

- U posebnom dvosatnom nastupu i dugoočekivanom povratku u Hrvatsku The National će nesumnjivo još jednom oduševiti i dokazati zašto su jedan od najomiljenijih bendova domaće publike - poručuje INmusic.