The Rock stvarno nema dobru godinu, još jedan film neuspjeh

Ima nekih godina koje jednostavno nisu dobre pojedinim glumcima. Zareda se da snime filmove koji ne uspiju kod kritike. Međutim, gore od neuspjeha kod kritike svakako je neuspjeh na blagajnama. A kako se čini, Dwayne 'The Rock' Johnson snimio je još jedan film koji će se namučiti na blagajnama (kako se namučio i njegov prethodni film, 'Rampage').

U pitanju je film 'Skyscraper', akcijski triler talačke tematike smješten u Kini. Dwayne Johnson glumi Willa Forda, američkog ratnog veterana u ulozi voditelja FBI-ovog spasilačkog tima, koji se bavi procjenjivanjem sigurnosti zgrada i novogradnje.

Foto: Twitter/Screenshot

Na zadatku u Hong Kongu, Ford proučava neboder koji ujedno slovi za najvišu i najsigurniju građevinu na svijetu. Tijekom njegova posjeta, ostakljenu višekatnicu iznenada zahvaća požar, a on biva okrivljen za to. U bijegu pred tjeralicom, Will mora pronaći odgovorne za podmetnutu tragediju kako bi očistio ljagu sa svog imena i spasio svoju obitelj koja je zarobljena u plamtećem neboderu.

Film podosta tanušne priče producirala je tvrtka Universal, s kineskim Legendaryjem u igri uz njih. Za sada se čini kako je film koštao dosta visokih 125 milijuna dolara, s tko zna koliko još desetaka milijuna u marketinškim troškovima. A zarada mu je za sada jedva 25,5 milijuna dolara.

Problematika koja se javlja jest ta da ako film ne uspije zaraditi barem 30 milijuna u prvom vikendu u SAD, onda vrlo vjerojatno neće niti drugdje uspjeti zaraditi dovoljno novca. Stvar pogoršava činjenica da u SAD studio dobije 50% zarade iz kina, dok van SAD ta zarada pada na otprilike 20 posto. A lošoj zaradi svakako ne doprinose činjenice da je u kinima trenutačno i nastavak 'Ant-Man'-a te treći dio 'Hotel Transilvanije', koji su i jedan i drugi odveli podosta publike. Potonji film je čak toliko dobro privukao publiku da je bez problema zauzeo prvo mjesto sa zaradom od 44 milijuna dolara.

Sa svime time u vidu, pokrivanje gore navedenih troškova produkcije postaje sve dalja i dalja meta. Premda sumnjamo da se Johnson imalo znoji od nervoze, jer ipak je svoje milijune on već dobio, i dalje mu vjerojatno nije lako. Kako god ispalo, za ovu godinu je Johnson odradio svoje filmove, vidjet ćemo ga tek 2019. u spinoffu 'Brzih i žestokih', 'Hobbs & Shaw'.

Tema: FILM