Obavijesti

Show

Komentari 12
UZ PJESMU 'ZAGORA'

Thompson je objavio snimku s koncerta na Hipodromu u Sinju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Thompson je objavio snimku s koncerta na Hipodromu u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tisuće ljudi došlo je početkom kolovoza u Sinj na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Na njegovim društvenim mrežama osvanula je sada snimka

Marko Perković Thompson je početkom kolovoza održao veliki koncert na sinjskom Hipodromu, a za koji su organizatori naveli da su prodali 150.000 ulaznica. Na društvenim je mrežama njegov tim u utorak objavio i snimku s koncerta. Uz nju stoje i stihovi pjesme 'Zagora'. 

Ispod objave su se redali komentari oduševljenih obožavatelja, no sam koncert, podsjetimo, nije prošao bez problema. Naime, nakon što nekoliko tisuća ljudi nije uspjelo doći u prostor Hipodroma na vrijeme, koncert je kasnio više od sat vremena. 

FANOVI PREPLAVILI SINJ Moda na koncertu Thompsona: Beretke, zastave i crne majice, jedna žena stigla je u štiklama
Moda na koncertu Thompsona: Beretke, zastave i crne majice, jedna žena stigla je u štiklama

I nakon koncerta su se mnogi našli u problemima jer su satima pokušavali automobilima izaći iz Sinja, a na cestama u gradu i okolici je nastao potpuni kolaps. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Prometni kolaps u Sinju 00:59
Prometni kolaps u Sinju | Video: 24sata Video

Dan nakon nastupa u Sinju se oko toga oglasio i sam Thompson na društvenim mrežama. U priopćenju se svojim obožavateljima zahvalio na 'dolasku, strpljenju i ljubavi' koju su još jednom pokazali. 

POZDRAV IZ PROŠLOSTI VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...
VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...

- Znam da je veliki broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku - gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško - jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući - napisao je. 

Thompson je u priopćenju dodao i kako duboko suosjeća sa svima koji su 'zbog nastale situacije bili pogođeni' te se ispričao. 

TAJNA SNIMKA IZ FRANKFURTA Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik
Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik

- Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom - poručio je tada Thompson. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
ŽIVOT PRIJE GEORGINE

FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Iako se često raspravljalo o njegovoj seksualnoj orijentaciji, Cristiano Ronaldo ljubio je mnoge poznate dame prije Georgine. Šuškalo se tako i da je ljubio Kim Kardashian, Alessandru Ambrosio, Dianu Morales...
FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
PRVA POBJEDNICA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda

Alina Pantseyeva je u showu 'Život na vagi' došla sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilu lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Ovih dana uživala je na moru...
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025