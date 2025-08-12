Thompson je objavio snimku s koncerta na Hipodromu u Sinju

Marko Perković Thompson je početkom kolovoza održao veliki koncert na sinjskom Hipodromu, a za koji su organizatori naveli da su prodali 150.000 ulaznica. Na društvenim je mrežama njegov tim u utorak objavio i snimku s koncerta. Uz nju stoje i stihovi pjesme 'Zagora'.

Ispod objave su se redali komentari oduševljenih obožavatelja, no sam koncert, podsjetimo, nije prošao bez problema. Naime, nakon što nekoliko tisuća ljudi nije uspjelo doći u prostor Hipodroma na vrijeme, koncert je kasnio više od sat vremena.

I nakon koncerta su se mnogi našli u problemima jer su satima pokušavali automobilima izaći iz Sinja, a na cestama u gradu i okolici je nastao potpuni kolaps.

Dan nakon nastupa u Sinju se oko toga oglasio i sam Thompson na društvenim mrežama. U priopćenju se svojim obožavateljima zahvalio na 'dolasku, strpljenju i ljubavi' koju su još jednom pokazali.

- Znam da je veliki broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku - gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. Vjerujte mi, i meni je to bilo teško - jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući - napisao je.

Thompson je u priopćenju dodao i kako duboko suosjeća sa svima koji su 'zbog nastale situacije bili pogođeni' te se ispričao.

- Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom - poručio je tada Thompson.