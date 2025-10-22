Obavijesti

Jedan video, hrpa komentara

Thompson podijelio snimku s velikog koncerta na Hipodromu, fanovi u transu: 'To, sokole!'

Piše Davor Lugarić, Luka Safundžić, Dora Pek,
Thompson podijelio snimku s velikog koncerta na Hipodromu, fanovi u transu: 'To, sokole!'
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama podijelio isječak s velikog koncerta održanog 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Uz izvedbu pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' zahvalio je publici

5.7.2025. Zagreb – ljubav je zaista tajna dvaju svjetova... Hvala svima koji ste zajedno s nama širili svjetlost, pjevali i stvarali nezaboravnu energiju, poručio je u srijedu Marko Perković Thompson uz snimku s koncerta koji je 5. srpnja održao na zagrebačkom Hipodromu.

Bio je to povratak na veliku pozornicu nakon duže pauze, a tisuće obožavatelja okupilo se kako bi s njim pjevali njegove hitove. U isječku koji je objavio na društvenim mrežama čuje se izvedba pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Najavio je i da će uskoro objaviti cjelovitu snimku koncerta: 'Cijeli video koncerta uskoro stiže - doživjet ćete ponovno ovu posebnu noć.'

Snimka je u samo nekoliko sati izazvala pravu lavinu komentara.'To čekamo, naš sokole!', 'Nezaboravna noć!', 'Naša legendo, BTB!', samo su neki od njih.

No dok se dojmovi s Hipodroma još nisu slegli, u glazbenim se krugovima počela širiti vijest kako će Thompson krajem godine pjevati i u zagrebačkoj Areni. Spominjao se termin 20. prosinca, koji je prvotno bio rezerviran za Halida Bešlića, glazbenog velikana koji je, nažalost, preminuo 7. listopada u Sarajevu.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Informaciju smo provjerili s menadžmentom Marka Perkovića Thompsona.

- Netočno je da želimo uzeti taj termin, to je 100 posto netočno - rekao nam je kratko Mirko Gudelj.

Na pitanje o drugom datumu, 27. prosincu, bio je znatno suzdržaniji.

- Ne mogu komentirati - odgovorio je.

Iz zagrebačke Arene također su poručili da 'termini nisu tema za komentiranje' i da je sve u rukama organizatora.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

