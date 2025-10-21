Splićanka Sanja Krstulović (64) više od 30 godina radi kao make up artist, a kroz njezine prste prošli su brojne javne osobe, od političara, sportaša, glazbenika i glumaca. Otkriva nam i tko je od njih o šminki znao najviše
Šminkala sam i Luku Modrića i Thompsona, ali mladenke su daleko najzahtjevnije!
Za nju je lice slikarsko platno, njezin stil je francuski chic, a posao joj i nije posao, već ljubav. Ona je Splićanka Sanja Krstulović, majstorica šminke, make up artistica golemog znanja i iskustva nevjerojatne energije. Šminkom se bavi više od 30 godina. Gotovo nema osobe koja nije prošla kroz njezine ruke, od sportaša do političara, glazbenika, pjevača. Početkom '90-ih završila je prestižnu školu "Gil Cagnè", koja joj je usadila temelje znanja. No po struci je sasvim nešto drugo.
