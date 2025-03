Thompson rasprodao Hipodrom!

Marko Perković Thompson najavio je u srpnju veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu. Od petka u podne nije stala navala na ulaznice za njegov koncert. U virtualnom redu čekanja putem sustava Entrio na svoje ulaznice čekalo na tisuće ljudi, a dugački redovi su bili i pred prodajnim mjestima Entriovih partnera. Čak se stranica par puta i srušila. No nakon jednog dana, pjevač je rasprodao Hipodrom.

- VAŽNA OBAVIJEST – OBUSTAVA PRODAJE ULAZNICA ZA ZAGREBAČKI HIPODROM . Zbog dostignutog zakonskog ograničenja u skladu sa kapacitetom hipodroma, zaustavljamo prodaju ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. U tijeku je koordinacija s nadležnim službama kako bismo razmotrili mogućnosti daljnje prodaje. O svim novostima i eventualnom nastavku prodaje pravovremeno ćemo obavijestiti javnost putem službenih kanala. I dalje apeliramo na vas da ne kupujete ulaznice preko oglasnih platformi jer po našim saznanjima velik broj takvih ulaznica je krivotvorina i nema validan barkod kao na službenoj ulaznici, samim tim neće biti važeće. Zahvaljujemo na razumijevanju i ogromnom interesu! - napisali su na službenoj Facebook stranici.

U samo prvih šest sati, do 18 sati u petak, prodan je rekordan broj ulaznica, ukupno 130.000. Do 13 sati u subotu vladala je navala za karte u virtualnoj čekaonici na internetskim stranicama Entria, a onda su objavili: "Obustava prodaje!". Koncert je time rasprodan u doslovce jednome danu i to 98 dana prije koncerta.