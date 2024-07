Thompson rasprodao koncert u Imotskom u svega nekoliko sati

Ulaznice za samostalni koncert Marka Perkovića Thompsona (57) puštene su u prodaju u ponedjeljak u 12 sati, a koncert je rasprodan nekoliko sati kasnije, potvrdili su nam organizatori ljetne manifestacije 'Imotski ne zaboravi'.

Zbog velikog interesa došlo je do određenih smetnji na online prodajnom sustavu ulaznica, no za manje od pola sata one su bile uklonjene.

Cijena karate za parter iznosile su 30 eura, dok je cijena karte za tribinu bila 40 eura. Karta za fan pit prodale su se po cijeni od 50 eura, dok su karte za VIP zonu iznosile 60 eura.

Koncert će biti 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom, ekskluzivno su za 24sata ranije potvrdili organizatori koncerta i menadžment glazbenika. Thompsonu je to prvi koncert nakon dvije godine pauze.

Njegov koncert bit će dvije večeri nakon što će nastupiti 6. kolovoza kao gost na koncertu Mate Bulića i Dražen Zečića na istom stadionu. Za to gostovanje je, kako smo ranije pisali, zaslužan Markov sin, Ante Mihael, koji ga je mjesecima nagovarao da se vrati nastupima.

- Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učinit. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela, Thompson odazvao da bude gost s par pjesama u Imotskom - rekao nam je ranije menadžment glazbenika.

Koncert 6. kolovoza je rasprodan u manje od 48 sati, a ni Dražen Zečić nije mogao sakriti da je za to najviše zaslužan Thompson. Kako mnogi obožavatelji nisu uspjeli kupiti kartu na vrijeme, tako je Thompsonovom timu i organizatorima stalno zvonio mobitel od upita i molbi za novi datum.

Kako je 24sata ranije pisao, organizatori ljetne manifestacije ‘Imotski ne zaboravi’ čekali su Markovu konačnu odluku.

- Mi smo u pregovorima s njegovim timom. Marko bi nam kroz par dana trebao javiti svoju odluku, a to je sve što vam zasad možemo reći - rekli su nam tad.

Nasreću, pregovori su urodili plodom, a naknadno će biti objavljen datum puštanja ulaznica u prodaju.

Njegov menadžment nam je ranije rekao kako je Thompsonu glavni fokus obitelj i novi album, koji bi, kako saznajemo, trebao izaći iduće godine. Njegov posljednji album ‘Ora et labora’ izašao je 2013. godine.