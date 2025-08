Policija se pravda: 'Razumijemo frustraciju, ali svjesni ste da je to velik koncert. Strpljenja...'

U Sinju i dalje traje prometni kolaps, još od sinoćnjeg koncerta Thompsona na Hipodromu. HAK upozorava na duge kolone i zastoje te moli vozače za strpljenje. Prema procjenama organizatora, koncertu je prisustvovalo više od 150 tisuća ljudi, a posljedice takve posjećenosti i potpuno zakazale organizacije osjećaju se i jutros. Kolone, zastoji, iscrpljeni posjetitelji koji su noć proveli zarobljeni u vozilima.

- Organizacija je nula. Previše karata u prodaji, nije bilo mjesta, ljudi su se gurali, gazili… Narod zarobljen na parkingu do zore. Niko se nije micao s autom ni metar. Djeca u autima bez jela i pića, a sve je bilo zatvoreno. Policije nigdje, kao da je svijet bez pomoći. Sramota. Taj organizator... Nikad više da se ponovi ovako nešto - govore nam ogorčeni čitatelji.

- Do sedam ujutro čekao sam da uopće izađem s parkirnog mjesta koje je bilo predviđeno za vozila koja su došla samo za koncert. Tek sam sad (10:30) stigao u Omiš - žali se čitatelj.

Evo to nam je rekla policija:

Želimo naglasiti da razumijemo frustraciju vozača i putnika koji čekaju u koloni kako bi napustili mjesto održavanja javnog okupljanja, ali mišljenja smo da svaka osoba koja ima namjeru posjetiti koncert na kojem se predviđa dolazak preko 100 tisuća ljudi je svjesna da toliki broj osoba i vozila s kojim su došli ne može u isto vrijeme napustiti mjesto održavanja koncerta i da može uz očekivati da je za istovremeni razilazak tolikog broja ljudi potrebno vrijeme i strpljenje.

Od početka smo jasno komunicirali koje pravce kretanja preporučujemo vozačima,. U našem priopćenju navedeni su pravci za posjetitelje koji dolaze kako s područja Hrvatske, tako i s područja Bosne i Hercegovine. Samostalno i u suradnji s HAK-a uputili smo pravovremenu obavijest, komunicirali upute do u detalje, a da bi se promet značajnije intenzivirao tek jučer oko 14 sati što znači da je jedan broj građana smatrao da nema potrebe da se pridržava uputa i u posljednji čas je krenuo prema Sinju. Našu preporuku da se u Sinj dođe u jutarnjim satima mnogi nisu uvažili.

Jučer tijekom dana na poslovima prometa bilo je angažirano 130 policijskih službenika i policijskih motociklista koji su bili na terenu čitav dan i poduzimali sve što je bilo u njihovoj nadležnosti kako bi pokušali zadržati protočnost.

Ukupno je na poslovima osiguranja bilo raspoređeno 1020 policijskih službenika

Blokade prometa u zoni javnog okupljanja provodili smo s redarima koje je angažirao organizator, ostale poslove vezane uz promet na području Sinja i na prilaznim pravcima obavljali smo samostalno.

Najveći izazov je bio broj vozila, opterećenje ceste je jučer od 14 sati bilo intenzivno radi čega smo u 21 sat kada su svi kapaciteti za parkiranje vozila na području Sinja bili zauzeti i obustavili daljnji ulazak u grad jer on više fizički nije bio moguć.

Ukupno je privedeno 17 osoba, a detalje možete pronaći u jutros objavljeno priopćenju

U protekla 24 sata na području Policije postaje Sinj dogodile su se samo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom.

Policijski službenici su jučer tijekom čitavog dana i noći, ali i tijekom jutra bili na terenu i radili sve što je u njihovoj moći da se situacija riješi i to su radili sve dok se intenzitet prometa nije smanjio na svakodnevnu mjeru i opterećenje.

Organizator: Promet je van naših ovlasti

Oglasio se i Mirko Gudelj, organizator koncerta, rekavši da je promet izvan njihovih ovlasti.

- Ne znam ništa o prometu, to je izvan naših ovlasti kao organizatora - rekao nam je jutros Gudelj.

Božinović: Bilo je bez incidenata

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da je koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona u Sinju prošao bez nekih ozbiljnijih incidenata, a da su prometne gužve bile očekivane. „Koncert u Sinju prošao je bez nekih ozbiljnijih incidenata , ono što je bilo očito na to je policija reagirala, mislim da je pet soba prevedeno i provodi se kriminalističko istraživanje”, kazao je Božinović u Kninu gdje sudjeluje na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. obljetnice Oluje.

Što se tiče prometa, Božinović je dodao kako se od prvog dana komuniciralo da će to biti najveći izazov s obzirom na infrastrukturu koja teško može izdržati 150 tisuća ljudi, koliko ih je bilo prema procjenama organizatora i policije.

„Učinilo se stvarno sve osim što se nije poslušalo stvarno sve što se komuniciralo, a to je da posjetitelji dođu ranije. Ipak je gro ljudi išao na koncert u poslijepodnevnim satima, a imate jednu cestu koja s juga vodi prema Sinju i to je jednostavno fizički bilo dosta usporeno pa je koncert kasnio s početkom, a i odlazak posjetitelja s koncerta trajao do jutros”, rekao je.

Istaknuo je da je s obzirom na okolnosti policija učinila maksimalno moguće . "Ako imate imate situaciju parkiranih auta na cesti, a bilo je izričito upozoravano da se to ne čini , to automatski otežava i usporava promet", kazao je Božinović .

Naglasio je kako je najvažnije da osim intervencija hitne medicinske službe i 11 bolnički zbrinutih posjetitelja nije bilo nekih većih ugroza za život.

„Možda smo nakon ovih situacija pametniji za neke buduće situacije, koliko sam mogao vidjeti ljudi su uživali u koncertu, a gužve su bile neminovne”, zaključio je ministar unutarnjih poslova napomenuvši da je u Sinj došlo oko 50 tisuća automobila i 15 puta više ljudi nego što Sinj ima stanovnika.