Marko Perković Thompson večeras nastupa u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Strogo je zabranjeno unošenje pirotehnike, kopalja, hrane ili pića, velikih torbi, ruksaka, staklenih bočica, kućnih ljubimaca i simbola
Thompson uoči koncerta objavio fotku iz Gradskog vrta i poruku
Marko Perković Thompson večeras će u osječkom Gradskom vrtu održati prvi od dva koncerta u toj dvorani, čime službeno započinje svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj.
Nekoliko sati prije koncerta oglasio se i pjevač na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge'.
Upute za ulazak
Objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert. Koncert počinje u 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.
'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć. PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:
- Entrio PDF ulaznica – isprintana
- Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)
- Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.
- Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.
Barkod se može skenirati samo jednom.
Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.
Entrio je danas objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.
Također, zabranjeno je unositi:
- hranu i piće
- stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake
- staklene boce, limenke i tekućine
- drogu i sumnjive supstance
- kućne ljubimce
- sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.
