POČINJE TURNEJA

Thompson uoči koncerta objavio fotku iz Gradskog vrta i poruku

Thompson uoči koncerta objavio fotku iz Gradskog vrta i poruku
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Marko Perković Thompson večeras nastupa u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Strogo je zabranjeno unošenje pirotehnike, kopalja, hrane ili pića, velikih torbi, ruksaka, staklenih bočica, kućnih ljubimaca i simbola

Marko Perković Thompson večeras će u osječkom Gradskom vrtu održati prvi od dva koncerta u toj dvorani, čime službeno započinje svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj.

TOMISLAV KLAUŠKI Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?
Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?

Nekoliko sati prije koncerta oglasio se i pjevač na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge'.

Upute za ulazak

Objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert. Koncert počinje u 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.

'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć.  PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:

  • Entrio PDF ulaznica – isprintana
  • Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)
  • Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.
  • Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.

Barkod se može skenirati samo jednom.

Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.

Entrio je danas objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.

Također, zabranjeno je unositi:

  • hranu i piće
  • stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake
  • staklene boce, limenke i tekućine
  • drogu i sumnjive supstance
  • kućne ljubimce
  • sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

