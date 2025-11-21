Thompson uoči koncerta objavio fotku iz Gradskog vrta i poruku

Marko Perković Thompson večeras će u osječkom Gradskom vrtu održati prvi od dva koncerta u toj dvorani, čime službeno započinje svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj.

Nekoliko sati prije koncerta oglasio se i pjevač na Facebooku. Podijelio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, a uz važnu poruku: 'Čuvajmo jedni druge'.

Upute za ulazak

Objavio je i detaljne upute o ulasku na koncert. Koncert počinje u 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.

'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć. PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:

Entrio PDF ulaznica – isprintana

Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)

Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.

Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.

Barkod se može skenirati samo jednom.

Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.

Entrio je danas objavio sličnu obavijest, samo su dodatno naveli da nije dozvoljeno unositi simbole koji mogu izazvati mržnju.

Također, zabranjeno je unositi:

hranu i piće

stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake

staklene boce, limenke i tekućine

drogu i sumnjive supstance

kućne ljubimce

sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA