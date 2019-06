Thompsona susjedi vide samo kad vješa zastavu za praznik...

Iako na splitskom Žnjanu s obitelji živi već godinama Marka Perkovića Thompsona (52) tamo baš i ne viđaju. Da je u kući susjedi znaju kad je neki blagdan ili praznik. Pjevač tad na balkon izvisi ogromnu hrvatsku zastavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Thompson nedaleko kuće na Žnjanu ima kafić u zgradi u kojoj također ima trosobni stan. Tamo je živio kad se s obitelji doselio u Split prije šest godina jer su se tako on i supruga Sandra (43) dogovorili u prvim danima braka.

- Odlučili smo na početku živjeti u Zagrebu, a potom se preseliti u Split jer je Marko mislio da ću u Zagrebu lakše podnijeti preseljenje iz Kanade - objasnila je svojedobno supruga pjevača.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell Trosobni stan bio premali za veliku obitelj pa su odselili u kuću

Ni Thompsonov kafić pak ne radi kad su blagdani i praznici, a unutarnji zid krasi ogromni mač kakav ima na turnejama. Da je Thompson tamo na kavi znaju kad je ispred parkiran neki “bijesni“ auto. Pjevač trenutačno vozi terenca, kao i supruga Sandra.

Thompson se iz zgrade preselio u obližnju kuću jer je njegovoj obitelji trosobni stan postao premali. On i Sandra imaju petero djece. Kako je rekao u intervjuu prije nekoliko godina u stanu su se stalno spoticali o školske knjige. U Splitu im je ljepše živjeti jer imaju više vremena za sebe i mogu otići na romantične večere, a supruga Sandra redovito ide na fitness.

- Sandra odlično izgleda. Skinula je nekoliko kilograma - hvale je susjedi.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Oko luksuzne kuće Thompsona podignuti su visoki zidovi

Pričalo se da je Thompson prodao stan na Žnjanu jer ga susjedi tamo ne viđaju, no kako doznajemo, on to nema namjeru napraviti. Thompsonovi susjedi na Žnjanu ogorčeni su jer u vrijeme kiše poplavi im podzemna garaža u kojoj i pjevač ostavlja auto kad dođe u svoj kafić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Thompson sad živi u trokatnici od 600-tinjak kvadrata vrijednoj 1,3 milijuna eura, odnosno kako susjedi kažu, bunkeru.

Dignuo je zid sa sjeverne strane kako bi imao privatnost, a na kući su i nadzorne kamere kako ga nitko ne bi ometao. Sa sjeverne strane kuće izbrojali smo barem sedam nadzornih kamera. Ostatak se ne vidi zbog zida.

- Očito voli privatnost, iako uvik se lipo javi ako ga vidimo, a to je rijetko - rekli su susjedi sliježući ramenima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/24sata

S južne strane je bazen, a pogled puca na Papin križ koji je napravljen kad je Sveti otac posjetio Split. Susjeda mu je Severina Kojić, koja na Žnjanu ima stan u takozvanim “kaskadama“, kao i Igor Štimac s obitelji koji pak živi u penthouseu. Suprugu Sandru zato češće viđaju, ali ona ne priča tko joj je muž.

- Skroz je prizemna žena. Njihovu djecu uvik vozi gdje treba. Uvijek se lijepo javi i popriča sa susjedima. Da ne znamo tko je ne bi ni znali da joj je suprug Thompson. Ona o njemu nikad ne priča - kažu susjedi.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Jednom je tako tek rekla da je sa suprugom išla u Međugorje, a na povratku u Split naišli su na psa lutalicu kojeg je Sandra htjela udomiti, no pjevač ipak nije bio za takvu opciju jer već imaju jednog psa, bostonskog terijera Bossa.

Sandra jako voli životinje. Brižn supruga pjevača brine i o psu lutalici nedaleko njihove kuće kojeg redovito hrani i obilazi u susjedstvu. Obitelj Perković svaki vikend je u Thompsonovim rodnim Čavoglavama gdje grade nove dvore. Pjevač obiteljsku kuću, kako doznajemo, namjerava ostaviti bratu, a s obitelji će biti u obližnjoj kući gdje planira napraviti veliko dječje igralište.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL ČESTI POSJETI Thompson je s obitelji skoro svaki vikend u Čavoglavama

Osim toga svaku nedjelju obitelj je u crkvi gdje je Thompson vodio zbor.

- Thompson je pravi čovik. Iako je popularan, svakom u selu se lipo javi - rekla je susjeda iz Čavoglava.