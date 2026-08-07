Thompsonov tim: Prodano je 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru. Mjesta ima za sve

Interes za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nadmašio je sva očekivanja. Od početka prodaje danas u 12:00 sati prodano je oko 80.000 ulaznica, što potvrđuje izniman interes posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, poručili su iz Thompsonovog tima na društvenim mrežama.

Dodali su kako je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, u suradnji s Thompsonovim timom 'osigurao dovoljno prostora i sve potrebne organizacijske uvjete kako bi svi koji žele prisustvovati ovom velikom događaju imali priliku kupiti svoju ulaznicu i biti dio večeri zajedništva u gradu heroju'.

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina

Ulaznice se mogu kupiti putem platforme Sportify Events ili u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke u Vukovaru.

- Nakon podmirenja troškova organizacije, cjelokupna ostvarena dobit bit će donirana za završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorsku kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika - objavio je Thompson na svom Facebook profilu.

Nakon što je uoči Oluje, 4. kolovoza pjevao na šibenskom Šubićevcu, Thompson će u subotu 8. kolovoza održati koncert i u Imotskom.