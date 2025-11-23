Thompsonova kći Diva u Torontu imala premijeru filma Diva. Oglasila se njena majka Sandra

Film Diva bio je njezina prva filmska uloga i jako smo zahvalni što je dobila priliku raditi na tako značajnom filmu s izvrsnim redateljima i sjajnim glumcima, poručila je Sandra Perković nakon premijere filma u Torontu, u kojem glumi njezina kći Diva Marija (18), koja je dobila ime upravo po ženi čija je priča poslužila kao inspiracija za film.

Dodala je kako joj je posebno drago što je film predstavljen upravo u njezinu rodnom Torontu, i to pred rasprodanom dvoranom. Zahvalila je redatelju Branku Periću te suradnicima i glumcima Maru Periću, Orneli Vištici, Ivanu Grbešiću i Steveu Ravicu, kao i prijateljima te obitelji koji su došli podržati projekat.

- Voljela bih da sam bila tamo s vama - poručila je.

Da će kći Marka Perkovića Thompsona zaigrati u filmu, potvrdio je još tijekom ljeta redatelj Branko Perić. Tad je otkrio kako Diva Marija u filmu glumi pastiricu iz Duvna, lik koji se u priči sprijateljuje s glavnom junakinjom.

- Ne mogu vam opisati koliko je to bila izazovna uloga, a koliko je ona talentirana za glumu. I odličan je radnik – njezina je uloga bila najizazovnija nakon naslovne koju je odigrala Ornela Vištica - rekao je Perić za Gloriju.

Diva Marija najstarija je kći Marka i Sandre Perković. U studenom 2024. godine proslavila je 18. rođendan.

- Može mi raditi što god poželi, a to i čini. Dečki su malo veći, muški su i vole drugačiji način igre. Diva Marija je prava djevojčica, želi se maziti, sjesti mi u krilo - rekao je Thompson za Večernji list 2011. godine.

Foto: Instagram