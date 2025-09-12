Thompsonova nećakinja danas izgovara sudbonosno 'da': 'Više nije cura Petrova polja'

Lejdi Perković danas će izreći sudbonosno 'da' svom odabraniku, plesaču Ivanu Jarnecu. Uoči vjenčanja, proslavila je čak dvije djevojačke večeri, kako sama kaže, jednu 'momačku', a drugu pravu djevojačku. Fotografije s proslave podjelila je i na svojim društvenim mrežama, a p osebnu pažnju s 'momačke' privukla je torta s duhovitim natpisom.

- Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora. Momačka 23.08.2025 - napisla je Lejdi u opisu ispod objave, a obožavatelji su je zasuli brojnim čestitkama i komplimentima.

'Čestitke od srca', 'Prekrasna si lejdi', 'Čestitke, ljepotice, tebi i tvom odabraniku. Sve najbolje želim, puno zdravlja, sreće i ljubavi!', 'Lejdina momačka! Vrhunska', 'Draga Lejdi sretno vam i blagoslovljeno', pisali su joj, a u brzo su osvanule i fotografije s prave djevojačke večeri, no ni tada komplimenti nisu izostali.

'Lijepa lejdi', 'Naša mlada', pisali su joj pratitelji uz brojne emtokone posebnih crvenih srca.

Podsjetimo, Ivan je Lejdi zaprosio još 2023. godinu, i to uživo tijekom emisije 'Ples sa zvijezdama' . Nakon što je odradio plesni nastup s partnericom, prišao je Lejdi u publici, kleknuo i izvadio prsten iz džepa.Nedavno su na Instagramu podijelili trenutke sa slavlja povodom zaruka, što je iznenadilo i zbunilo mnoge njihove pratitelje jer je Lejdi pozirala u bijeloj satenskoj haljini nalik vjenčanici, a Ivan u svijetlom odijelu, zbog čega su mnogi pomislili da su se već vjenčali.