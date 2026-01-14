Obavijesti

Show

Komentari 1
EKSKLUZIVNO

Thompsonovu menadžeru hitno operirali srce! 'Sve je srećom riješio na vrijeme i dobro je'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Thompsonovu menadžeru hitno operirali srce! 'Sve je srećom riješio na vrijeme i dobro je'
1
Zagreb: Thompsonov tim održao je konferenciju za medije uoči koncerta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zdravstveni problemi Barišiću su se pojavili nakon iznimno napornog i stresnog razdoblja. Posljednjih mjeseci bio je jedna od ključnih osoba u organizaciji Thompsonove velike turneje po Hrvatskoj

Admiral

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić (62), kako ekskluzivno doznajemo, završio je na hitnoj operaciji u Zagrebu zbog ozbiljnih problema sa srcem.

Dva njegova bliska prijatelja potvrdila su nam kako je glazbenome menadžeru tijekom hitne hospitalizacije ugrađen stent, nakon što su liječnici utvrdili srčane smetnje koje su zahtijevale brzu intervenciju. Iako je situacija bila ozbiljna, njegovo je stanje stabilno.

Zagreb: Thompson u gradu sa svojim menadžerom Zdravkom
Zagreb: Thompson u gradu sa svojim menadžerom Zdravkom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Imao je problema, završio je u bolnici i ugradili su mu stent. Nasreću, sve je prošlo dobro i ne bi trebao imati težih posljedica - rekli su naši sugovornici.

Zdravstveni problemi Barišiću su se pojavili nakon iznimno napornog i stresnog razdoblja. Posljednjih mjeseci bio je jedna od ključnih osoba u organizaciji Thompsonove velike turneje po Hrvatskoj, kao i ključna osoba u organiziranju koncerata s nekoliko stotina tisuća posjetitelja na zagrebačkom i sinjskom hipodromu prošlog ljeta.

POGLEDAJTE TOP 10 Ove dvije pjesme su u 2025. bile emitiranije od Thompsonove
Ove dvije pjesme su u 2025. bile emitiranije od Thompsonove

Uz to, Barišić koordinira Thompsonove ostale projekte, što je dodatno pridonijelo njegovu turbulentnom i izrazito iscrpljujućem radnom ritmu u posljednjih godinu dana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Veliko finale Ljubav je na selu! Zbog jednog para zaplakat će i Anita: 'Ne mogu doći sebi...'
ZAVRŠAVA 18. SEZONA

Veliko finale Ljubav je na selu! Zbog jednog para zaplakat će i Anita: 'Ne mogu doći sebi...'

Nakon što su Tomislav i Željko u prošloj epizodi vidjeli svoj sažetak s imanja, vrijeme je da se uspomena prisjete i Josip Đ., Robert, Josip E. te Dejan
Susjedi srpske cajke su očajni: Dahću i vrište dok vode ljubav!
'SVE NAS IZBJEGAVA'

Susjedi srpske cajke su očajni: Dahću i vrište dok vode ljubav!

Susjedi Mine Kostić nisu baš sretni zbog njezine nove veze. U njen stan u Beogradu uselio joj se novi partner, a susjedi se žale zbog česte buke koja dolazi iz njihovog stana
Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja
IZ CIJELOG SVIJETA

Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je na Facebooku poduži post s mnogo fotografija kojeg je posvetila godini iza sebe, koja je po svemu sudeći bila ispunjena putovanjima, osobnim izazovima i važnim spoznajama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026