Thompsonovu menadžeru hitno operirali srce! 'Sve je srećom riješio na vrijeme i dobro je'

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić (62), kako ekskluzivno doznajemo, završio je na hitnoj operaciji u Zagrebu zbog ozbiljnih problema sa srcem.

Dva njegova bliska prijatelja potvrdila su nam kako je glazbenome menadžeru tijekom hitne hospitalizacije ugrađen stent, nakon što su liječnici utvrdili srčane smetnje koje su zahtijevale brzu intervenciju. Iako je situacija bila ozbiljna, njegovo je stanje stabilno.

Zagreb: Thompson u gradu sa svojim menadžerom Zdravkom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Imao je problema, završio je u bolnici i ugradili su mu stent. Nasreću, sve je prošlo dobro i ne bi trebao imati težih posljedica - rekli su naši sugovornici.

Zdravstveni problemi Barišiću su se pojavili nakon iznimno napornog i stresnog razdoblja. Posljednjih mjeseci bio je jedna od ključnih osoba u organizaciji Thompsonove velike turneje po Hrvatskoj, kao i ključna osoba u organiziranju koncerata s nekoliko stotina tisuća posjetitelja na zagrebačkom i sinjskom hipodromu prošlog ljeta.

Uz to, Barišić koordinira Thompsonove ostale projekte, što je dodatno pridonijelo njegovu turbulentnom i izrazito iscrpljujućem radnom ritmu u posljednjih godinu dana.