Tia Mamić: 'S 12 sam izgubila mamu, a Ljubo je bio uz mene'

Iako je oduvijek bila dio domaćeg javnog života, pokćerka političara Ljube Jurčića, Tia Mamić, uglavnom je izbjegavala medijska istupanja. Nakon udaje za sportskog menadžera Marija Mamića, sina Zdravka Mamića, interes za njom itekako je narastao, a ona se pak potpuno povukla iz javnog života. U intervjuu za InMagazin ispričala je da je došla u fokus javnosti u pubertetu, kad je njen otac ušao u politiku.

- Samim ulaskom u brak s Marijem je to zaista doseglo jedan nivo koji u tom trenutku nisam očekivala, ali više iz toga razloga što si ljudi daju za pravo da kreiraju moj život. Zapravo rade scenarije koji se zapravo nikad nisu dogodili, no nas dvoje smo se dogovorili da nećemo medijski odgovarati na te stvari nego da ćemo se potruditi da djecu i općenito nas maknemo od toga i da jednostavno sačuvamo našu sreću i zdrav razum - ispričala je Tia. Međusobna podrška u braku joj je najvažnija jer bez toga, kaže, nema zajedništva.

- Mario i ja funkcioniramo od samih početaka u svemu zajedno i o svemu pričamo. Mario je meni zaista najbolji prijatelj i s njim pričam i o temama koje su ženske teme, i koje nisu, pričamo o poslu, o djeci o ljubavi, o svemu - govori Tia. Mariju i njoj ovo je drugi brak; on iz braka s bivšom voditeljicom Monikom Kravić ima sinove Josipa i Jakova, dok Tia iz braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, ima sina Dominika. Tia kaže kako ne radi razliku između svog djeteta i Marijeve djece.

- Pa nema neke razlike, mi ne radimo razliku, ja ju ne radim. Jako volim djecu i naša djeca su braća, samim time se apsolutno daješ u tu ulogu koliko se daješ i za svoje vlastito dijete, nema nikakve razlike. Ja Marijevu djecu obožavam, oni su divni i mi zaista živimo kao jedna lijepa obitelj - tvrdi. Mario podjednako sudjeluje u odgoju i kućanskim poslovima i nije sve predao u Tijine ruke.

- Mario ima svoju ulogu. Mario je divan tata i kad samo Mario i ja krenuli u našu vezu, kada si rastavljen i kada imaš dijete, naravno nećeš dijete upoznati s prvim koji dođe, dijete ćeš upoznati s nekim s kim si ozbiljan - ističe Tia i napominje kako je Mario u startu bio pažljiv i time ju je osvojio.

- On Dominika obožava, on je Dominiku uzor, divan je prema njemu, ne radi nikakvu razliku, apsolutno sudjeluje u svim aktivnostima, sa svom dječicom, vozi ih na sve aktivnosti, nogomet, matematika, škola. Sudjeluje u svemu, ne znam, ne mogu Marija dovoljno nahvalit kao tatu - priča. Kad su je pitali o svekru Zdravku, rekla je kako joj nije teško biti njegova snaga jer su oni svi jedna velika i vesela obitelj te se svi vole i podržavaju.

Samo lijepe riječi Tia ima i za ekonomskog stručnjaka, političara i sveučilišnog profesora Ljubu Jurčića. Kada joj je s 12 godina umrla majka, on je preuzeo brigu o njoj i posvojio je.

- Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana majka. Znači, kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazninu. I tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali - kaže i nastavlja:

- Nisam imala nikakva odnos sa biološkim ocem, ne zato što ja to nisam htjela već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta, ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga… Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvati 'normalna'. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili i moji baka i djed koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje.

Nakon tih teških trenutaka, Tia je rano odrasla i spoznala da su ljudi poprilično zločesti i pokvareni te da svu svoju zloću prenose na djecu.

- Nikad to neću zaboraviti, ja sam došla u razred, svi su znali da mi je mama umrla, djeca se automatizmom sklanjaju od vas, kao da imate bolest, kao da se nešto dogodilo i ne smiju se s vama družiti. Ljubo je tu odradio jedan dosta veliki posao, a to je da je bio tu podrška, naravno ne može on meni nadomjestiti mamu i ne može popunit tu prazninu, ali ono na čemu sam mu zahvalna je to što je on sa mnom pričao, o stvarima o kojima sam sigurna da netko ne bi - govori.

Zbog svega što joj se dogodilo u djetinjstvu, kao majka, danas iznimnu pozornost posvećuje svojem devetogodišnjem sinu Dominiku te cijeni svaki trenutak njegova odrastanja:

- Kad smo se Chris i ja rastali, ni jedna rastava nije lijepa, one su poprilično teške za ljude, dogovorili smo se da će Dominik nama biti prvi. Mi prvenstveno sve pitamo Dominika, dogovorili smo se da će tu ići u školu, da će svako ljeto provoditi kod svog tate i da će druge zimske praznike kod mene i svog tate, i čak kad su kod mene praznici Chris dođe ovdje i svi se zajedno družimo - priča.

Nakon upisanog studija ekonomije, Tia se usavršavala u Americi kao vizualni menadžer. Na poslovnom planu pred njom je suradnja s dugogodišnjom prijateljicom, vizažisticom Ladom Mitrašinović. Njihova linija beauty krema uskoro će ugledati svjetlo dana, a Tia kaže da se radi o puder losionu, koji su napravile zato što je to nedostajalo na našem tržištu.

Iako će mnogi pomisliti kako su inspiracija za beauty liniju slavne sestre Kardashian, iza njihove ideje krije se zapravo slavni američki vizažist Scott Barnes, čiji rad Tia i Lada prate već dugi niz godina.