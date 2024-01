Tihana Nemčić osvojila 20 ribica i zauzela prvo mjesto: 'Ona je premašila sva naša očekivanja'

Druga domaćica ovoga tjedna u emisiji 'Riba na torti', nogometna trenerica i bivša nogometašica Tihana Nemčić šarenom je večerom zadivila goste, osvojila 20 ribica i popela se na sam vrh bodovne ljestvice.

Foto: NOVA TV

- Premašila je sva očekivanja. Ne znam što sad iza nje, kako, što, tko, gdje – stvarno ne znam - oduševljena je bila Minea s kojom je i ostatak ekipe dijelio mišljenje.

Šareni tanjur od avokada, voća i kozica uz dodatak prepečenca poslužila je domaćica kao predjelo. Domaću pastu pripremila je za glavno jelo te je začinila domaćim pestom od bosiljka i dodala posebni sastojak – slane srdele, iz Pažaninovog specijalnog zadatka.

Foto: NOVA TV

Uz desert je Tihana gostima poslužila i svoju knjigu o ženskom futsalu koju je izdala prije četiri godine.

- Čekaj ti imaš u svoju knjigu? Pa ti si Tihana puna iznenađenja, hodaš li po žici možda, letiš ili žongliraš? - oduševljen je bio Mario poklonom.

Foto: NOVA TV

Drele je pak bio nepovjerljiv pred sam početak večere:

- Ako nam Tihana pripremi bezmesni obrok ja ću, moram to priznati, morati imati neku alternativu.

Foto: NOVA TV

Njegove sumnje su se i ostvarile, pa je domaćica posegnula za suhim kobasicama iz hladnjaka.

- Beskonačan broj bih joj dala za ovu večeru, tako da pet ribica ide uz plus, plus, plus... - oduševljena je večerom bila Minea, a ni Tihana nije krila oduševljenje.

- Dan mi je prošao uz puno izazova, stalno sam nešto radila bilo je jako dinamično, i sad na kraju večere – zašto je gotovo? Ali kad pogledam kuhinju, ima za mene još izazova - zaključila je.