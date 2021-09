Borna Penić (31) iz Zagreba za sebe kaže da je perfekcionist, završio je međunarodno poslovanje i marketing, bavi se veleprodajom pića no svoju karijeru dalje želi razvijati u kuhinji. Borna je krenuo raditi tunu u crnom sezamu, no u jednom trenutku tijekom flambiranja mu se zapalila tava.

POGLEDAJTE VIDEO

- Panika me čopila kad se to zapalilo…- izjavio je Borna.

Iako je Borna bio nesiguran oko dojmova žirija nakon kušanja, chef Vukadin mu je odagnao sumnju riječima:

- Tuna je perfektno pečena, ostala je sočna sezam nije izgorio... Ovo je jelo koje ima glavu i rep.

Damira Tomljanovića nije jelo impresionirao i nije Borni dao svoj prolaz. Melkior Bašić je istaknuo kako je u kuhinji potrebna disciplina te da ju je imao u ključnom trenutku da ga ne bi ulovila panika, no chef je ipak prepoznao potreban potencijal u Borni i uručio mu pregaču, tj. prolaz u daljnje natjecanje.

Medicinski tehničar dobio drugu šansu

Medicinski tehničar iz Osijeka Tihomir Bježančević (35) došao je na MasterChef audiciju s odreskom od crne slavonske svinje s kremom od tikve i graška. Tijekom završnih priprema jela žiriju je ispričao kako je iza njega intenzivan i stresan period rada na respiracijskom centru na kojem je radio s covid pozitivnim pacijentima.

- Svoj prolazak dalje bih posvetio svom medicinskom osoblju - izjavio je Tihomir, a i član žirija Stjepan Vukadin je podijelio kako je i njegova sestra viša medicinska sestra te da i on ovim putem zahvaljuje svom medicinskom osoblju i svim njihovim obiteljima na svemu što su napravili za sve nas. Tihomirov veliki san da uđe na MasterChef se umalo nije ostvario, napravio je jednu pogrešku, nedovoljno je termički obradio meso, no žiri mu je dao novu šansu i vratio ga u kuhinju, jer ostatak kombinacije koju je Tihomir servirao na tanjuru bio je, komentirali su, vrhunski.

Tihomir je dobio drugu priliku, pokazao je da mu je jako stalo, dokazao je da može bez greške stati pred žiri i pokazati se u pravom svjetlu. S dva glasa dobio je prolaz dalje, a novi val emocija je pristigao kada mu je pregaču uručio njegov petogodišnji sin.

Sanja Strpić (31) je iz Biograda na Moru, živi u Zagrebu gdje radi kao profesorica matematike.

- Počele su mi se tresti ruke, iako sam u glavi skroz ok - iskrena je bila Sanja. Melkior je prvi kušao njeno jelo:

- Na oko lijepo izgleda, školski. No kad zagrabiš, ima puno problema. Ječam nije kuhan. Od svih trojice ne.

Boris Seccareccia (39), iz Matulja došao je s pljukancima, ispričao je kako izgleda život vozača kamiona te odakle mu strast prema kuhanju. Poširano jaje mu nije išlo od ruke, no uspio je sve na vrijeme završiti.

- Bilo je tu malo problema. Jaje nije uspjelo - komentirao je Vukadin koji mu nije dao prolaz dalje. Tomljanović mu je zamjerio i ''točkice'' na tanjuru, istaknuo da je koncentracija važna, te čestitao mu na hrabrosti i dao Borisu prolaz.

- Uzeo si kompliciranije jelo, tako da zbog hrabrosti i od mene imaš da - rekao je Melkior ovom kandidatu koji je pokazao da mu puno znači prolaz u MasterChefu.

'Ti si moj Melkior'

Lignju na pireu od graška je došao pripremiti Igor Ivanović (42), a u studio je došao u pratnji svoje djevojke Ružice koja mu je bila prvi kritičar.

- Ti si moj Melkior - poručila mu je djevojka prije ulaska u studio.

- U kuhinji je sve na svom mjestu. U svakom trenutku znam gdje mi je što - rekao je Igor. Uhvatio se u koštac s pripremom lignje na pireu od graška i sezonsku salatu. Sam nije bio zadovoljan gustoćom pirea. Žiri je pozvao Ružicu u studio da i sama proba jelo, a Igoru su predložili da odluku priopće Ružici dok čeka vani.

- Jelo je ukusno i zbog toga ima da od mene - rekao je Mekior.

- Moram priznati da je on ovo dobro odradio. I Vi ste ga dobro prodali - rekao je Stjepan, a Damir je Ružici predao pregaču koju je ona odnijela Igoru.

Marino Dekorti (30) iz Zadra kuha u slobodno vrijeme za djevojku i prijatelje, a za žiri je pripremio Jakobove kapice s pireom od cvjetače. Nije bio sasvim zadovoljan onime što je prezentirao žiriju.

- Vremenski mi je organizacija bila jako loša - rekao je dodavši da ga inače kuhanje smiruje i veseli.

- Kad radiš Jakobove kapice, trebaš ih karamelizirati na jakoj vatri da dobiju koricu. To u tvom slučaju nije pošlo za rukom. Od mene imaš ne, što se tiče kapica, ali što se tiče ideje, od mene imaš da - rekao mu je Stjepan.

- Dat ću ti da. Nemoj me razočarati jer ćeš sljedeći puta brzo ispasti - rekao je Damir, a i Melkior se složio s tim da Marin prođe u drugi krug.

'Sad ili nikad'

Robert Ćuzele Piljac (47) prijavio se u MasterChef jer smatra da se radi o situaciji ''sad ili nikad''.

- Nisam se prijavio ni zbog slave ni zbog novaca. Volim kuhati i imam društvo koje voli pojesti i ja im često kuham, preko vikenda u pravilu ja kuham jer me to opušta. Kćer je rekla da jedva čeka da idem u MasterChef, da me može vidjeti - ispričao je Robert.

Za žiri je pripremio jelo mediteranske kuhinje koje mu je najdraže, sa šparogama i kozicama.

- Išao si simple, samo okusi, to volim i od mene imaš da - rekao je Melkior.

- Sviđa mi se ideja. Ima li grešaka? Ima. Trebalo je to sve bolje povezati i fali mi malo soli - rekao je Stjepan dodavši kako su to zapravo sitnice koje se daju doraditi. Robert je da dobio i od Damira.

Zagrepčanka Ana Marija Kutleša (27) radi u jednoj velikoj kompaniji jako naporan posao s područja ekonomije kojeg se već zasitila.

- Volim jako kuhati, voljela bih dobiti potvrdu da vidim je li to stvarno moj put i bi li trebala poduzeti tako velik korak u životu - rekla je Anamarija. MasterChef bi za nju, kaže, bila promjena životnog smjera. Svoje je jelo ukrasila cvijećem koje se nije svima svidjelo.

- Za mene je ovo cvijeće sa strane bilo potpuno nepotrebno. Bit će žalosno ako će te ono koštati - rekao je Stjepan.

- Od mene imaš možda najčvršće da - rekao je Damir, a i ostali kandidat su joj dali da.

- Odavno nisam sočniji svinjski file poje - rekao je Stjepan komentirajući njezino jelo s ostalim članovima žirija.

'MasterChef će mi pomoći da nađem curu'

Valentino Demović (22) iz Zagreba nada se da će mu sudjelovanje u MasterChefu pomoći da pronađe curu. Kao podrška s njim je došla sestra koja za njega kaže da je jako smiren. No problem mu je multitasking zbog čega je imao poteškoća razgovarati sa žirijem dok je dovršavao svoje jelo.

- Svinjski file moraš obavezno jače začiniti, malo duže peći. Kupus mi je bio gorak. Moj odgovor je ne - rekao je Melkior.

- Meso je trebalo zapeći jače. Bilo je na granici sirovog. Jabuke neću komentirati, dinstani kupus neću komentirati - rekao je Stjepan, a i Damir je dijelio mišljenje ostalih članova žirija.

Josip Martinović (29) rekao je da ga je ''doslovno pojela trema'', a prilikom kuhanja zatražio je pomoć od mame.

- Nije mi jelo ispalo kako sam htio i već mi je to u startu u meni kuhalo - rekao je. Za žiri je izabrao raditi parmigianu zbog sjećanja na baku koja mu je nedavno preminula.

- Mislim da još nisi spreman. Plus jako si neuredan kad radiš. Imaš od mene ne - rekao je Melkior.

- Jelo me nije dotaklo, ali sviđa mi se tvoj stav, tvoja želja i volja za napredovanjem, za učenjem - kazao je Stjepan.

- Riskirat ću s tobom, ali sljedeći puta moraš napraviti bolje od drugih. Od mene imaš da, ali s velikim, velikim upitnikom - rekao je Damir.