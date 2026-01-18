Tijekom karijere bio je na vrhu i na dnu: Slavni glumac dvaput se ženio, otac je sedmero djece

Američki glumac Kevin Costner odrastao je u Kaliforniji, a kao dječak se često selio s obitelji zbog prirode posla njegova oca. Studirao je marketing u Fullertonu te se tijekom studija zaljubio u glumu. Kada je diplomirao, odlučio se okušati na tom polju. Tijekom 70-ih godina nije mu išlo po pitanju karijere te je radio nekoliko poslova sa strane kako bi zaradio. Prvu ulogu dobio je 1983. u filmu "The Big Chill" uz Glenna Closea, Kevina Klinea i Jeffa Goldbluma, no ni onda nije imao sreće.

- Vježbao sam mjesec dana za tu ulogu s čitavom glumačkom postavom, a snimali smo tjedan dana. Znao sam još tijekom snimanja kako postoji mogućnost da ipak ne završim u finalnom rezu filma. To se i dogodilo - rekao je Costner u jednom intervjuu. Ipak, redatelj filma zapamtio ga je te mu je dao ulogu u svom idućem filmu "Silverado". Krajem 80-ih krenulo mu je te je dobio uloge u dva popularna filma, "No Way Out" i "The Untouchables". Niz je nastavio ulogama u filmovima "Bull Durham" i "Field of Dreams".

Criminal UK film premiere London | Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

"Dances with Wolves" bio je njegov prvi film kojeg je režirao. Snimanje je trajalo 18 mjeseci, a osim što je režirao film, u njemu je imao i glavnu ulogu. Postao je svjetska zvijezda zahvaljujući tom filmu, koji je na blagajnama kina zaradio 184 milijuna dolara. Briljirao je i na dodjelama Oscara, na kojima je Costner dobio zlatni kipić za najbolji film i najbolju režiju. Početkom 90-ih bio je jedno od najpopularnijih imena Hollywooda te je publiku osvajao uspješnicama kao što su "Robin Hood: Prince of Thieves" i "The Bodyguard". Činilo se kao da mu sve ide po planu, no onda je uslijedilo nekoliko loših godina. Nijedan projekt na kojem je radio nije dobio dobre kritike te mu je i zarada krenula nizbrdo.

Postapokaliptični film "Waterworld" dao mu je mnoge muke. Film su snimali na platformama na oceanu, od kojih je jedna potonula. Glumci i ekipa iza kamera imali su brojne probleme zbog morske bolesti, a produkcija je zbog svega kasnila. Film je u prvom vikendu zaradio 21 milijun dolara, no brzo mu je pala popularnost. Sreće nije imao ni s filmom "The Postman", kojeg su neki nazivali najgorim filmom godine. Javno se svađao sa studijem Universal, a popularnost mu je brzo padala.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Na početku novog milenija okrenuo se nešto drugačijim ulogama u filmovima "3000 Miles to Graceland", "The Upside of Anger" i "Rumor Has It..." s kojima se vratio kao favorit među publikom. Rad na malim ekranima nije izbjegavao, no prije nije prihvaćao uloge u serijama. Kada se 2012. primio rada na miniseriji "Hatfields & McCoys", nije ni očekivao da će osvojiti niz nagrada. Za ulogu u tom naslovu dobio je nagrade Emmy i Zlatni globus. Posljednjih godina briljirao je u seriji "Yellowstone". U javnost su curile informacije da se posvađao s producentima i tvrtkom Paramount zbog financija. Tvrdio je da mu duguju 12 milijuna dolara, a na kraju je otišao iz serije prije njezina službenog završetka. Jedan od najnovijih projekata mu je serija filmova "Horizon", za koju je rekao kako je uložio 100 milijuna dolara vlastitog novca.

Kaskaderka Devyn LaBella prošle je godine tužila Kevina Costnera zbog neplanirane scene silovanja u filmu "Horizon 2".

- Ono što mi se dogodilo na setu bilo je bezobzirno kršenje, povreda pristanka i osnovne sigurnosti na radnom mjestu. Rečeno mi je da legnem, a bez upozorenja ili probe, na mene je doveden drugi glumac kako bi simulirao silovanje. Izloženo je moje donje rublje. Nakon toga sam ostala sama, preplavljena i u šoku - poručila je onda. Costnerovi odvjetnici rekli su kako je LaBella sudjelovala u probi te da u sceni nije bilo ništa seksualno.

Costner je dvaput bio u braku i ima sedmero djece. Prvu suprugu Cindy Silvu upoznao je na fakultetu, a vjenčali su se 1978. Njihov brak potrajao je 16 godina, a razišli su se zbog njegove navodne afere tijekom snimanja filma "Waterworld. Nakon razvoda kratko je ljubio Bridget Rooney, s kojom je dobio sina. Bio je u vezi i s manekenkom Elle Macpherson.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U rujnu 2004. vjenčao se s dugogodišnjom djevojkom Christine Baumgartner, s kojom je dobio troje djece. U svibnju 2023., Baumgartner je predala papire za razvod. Posljednjih godina navodno ljubi redateljicu Kelly Noonan Gores.